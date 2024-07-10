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Звезда "МастерШеф" разводится с мужем после 15 лет совместной жизни

Среда 10 июля 2024 15:15
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Звезда "МастерШеф" разводится с мужем после 15 лет совместной жизни Екатерина Большая (фото: instagram.com/ekaterina.velikaya)
Автор: Иванна Пашкевич

Финалистка шоу "МастерШеф-5" Екатерина Великая разводится с мужем после 15 лет совместной жизни.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram участницы кулинарного проекта.

Подробности

Так, в своем блоге Екатерина попросила фанов помочь ей найти грамотного юриста по расторжению брака.

"Друзья, посоветуйте, пожалуйста, адвоката по разводам", - лаконично написала она.

Других подробностей знаменитость раскрывать не стала. Однако, отвечая на вопрос подписчика, отметила, что приняла ситуацию, а теперь хочет решить этот вопрос юридически.

"Я уже справилась, осталось это сделать официально", - сказала Екатерина.

Звезда &quot;МастерШеф&quot; разводится с мужем после 15 лет совместной жизни

Что известно о муже Екатерине Великой

Если доверять информации в сети, муж финалистки "МастерШефа-5" - эксперт по инвестициям, стартапам и криптовалютам.

С Екатериной они знакомы более 20 лет, из которых 15 прожили вместе.

У супругов есть сын, ему уже три года. Мальчик живет с мамой в Португалии.

Муж звезды, судя по фото в его блоге, живет за границей.

Звезда &quot;МастерШеф&quot; разводится с мужем после 15 лет совместной жизни

Екатерина Великая с мужем и сыном (фото: instagram.com/ekaterina.velikaya)

Недавно мы рассказывали, что звезда украинских сериалов рассталась с мужем после пяти лет брака.

Также мы писали, что Василий Вирастюк официально развелся с женой и впервые показал новую возлюбленную.

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