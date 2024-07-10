Звезда "МастерШеф" разводится с мужем после 15 лет совместной жизни
Финалистка шоу "МастерШеф-5" Екатерина Великая разводится с мужем после 15 лет совместной жизни.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram участницы кулинарного проекта.
Подробности
Так, в своем блоге Екатерина попросила фанов помочь ей найти грамотного юриста по расторжению брака.
"Друзья, посоветуйте, пожалуйста, адвоката по разводам", - лаконично написала она.
Других подробностей знаменитость раскрывать не стала. Однако, отвечая на вопрос подписчика, отметила, что приняла ситуацию, а теперь хочет решить этот вопрос юридически.
"Я уже справилась, осталось это сделать официально", - сказала Екатерина.
Что известно о муже Екатерине Великой
Если доверять информации в сети, муж финалистки "МастерШефа-5" - эксперт по инвестициям, стартапам и криптовалютам.
С Екатериной они знакомы более 20 лет, из которых 15 прожили вместе.
У супругов есть сын, ему уже три года. Мальчик живет с мамой в Португалии.
Муж звезды, судя по фото в его блоге, живет за границей.
Екатерина Великая с мужем и сыном (фото: instagram.com/ekaterina.velikaya)
Недавно мы рассказывали, что звезда украинских сериалов рассталась с мужем после пяти лет брака.
Также мы писали, что Василий Вирастюк официально развелся с женой и впервые показал новую возлюбленную.