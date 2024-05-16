Звезда "МастерШеф" попал в ДТП: у него переломы и сотрясение мозга (фото)

Блогер и певец Влад Мицкевич, также известный как участник кулинарного шоу "МастерШеф", попал в аварию. Артист получил многочисленные травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост и Stories, которыми Мицкевич поделился в Instagram .

Звезда "МастерШеф" попал в ДТП - детали

Так, Мицкевич рассказал, что он "сделал пять оборотов", когда попал в аварию на мотоцикле. Артист сломал ребра и получил другие травмы. Впрочем, он уверяет, что с ним все будет хорошо.

Мицкевич попал в ДТП (скриншот)

Впоследствии блогер разместил пост, в котором подробно рассказал о своем состоянии. По словам Мицкевича, он думал об аварии и предполагал, что это случится.

"Я знал что так будет, был уверен на 1000%! Единственное, думал, что гораздо сильнее, у меня перелом ребер, сотрясение мозга и много ран, жить буду 100%

Думаю, неделя и вернусь к нормальной жизни. Благодарю всех за поддержку", - написал артист.

Звезда "МастерШеф" попала в аварию (фото: пресс-служба артиста)

Мотоцикл был эвакуирован, а сам блогер получил медицинскую помощь. В комментариях фаны пожелали Мицкевичу выздоровления, но без критики не обошлось. Пользователи пишут:

"Было бы чем хвастаться"

"Поправляйтесь, конечно, но чего вас в такой час не было дома в кроватке, комендантский час"

"Меньше летать надо по городу"

"Есть, чем похвастаться!? Это реально единственное ваше достижение?"

"Хорошо, хоть жив остался".

Мицкевич рассказал о своем состоянии после ДТП (фото: instagram.com/mitskevychvlad)

Кто такой Влад Мицкевич

Артист, записывающий песни, а также принимавший участие в шоу "МастерШеф", ранее признавался в наркозависимости. По словам Мицкевича, он сумел побороть вредную привычку, но ему было тяжело.

А несколько недель назад Мицкевич заявил, что у него был роман с Олей Поляковой. Он даже публиковал "фотодоказательства", но потом извинялся и выпустил песню-посвящение певице.