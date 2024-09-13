RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Звезда "Лиги смеха" Розовый попал в российский "миротворец": он отреагировал

Виктор Розовый (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда "Лиги Смеха" и военнослужащий Виктор Розовый сообщил, что нашел себя на российском сайте "Немезида". Этот ресурс представляет собой аналог украинского "Миротворца" и размещает информацию о преступлениях против государственности.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram юмориста.

Так, ветеран опубликовал в своих stories скриншот страницы хакерского ресурса "Немизида".

На сайте указана личная информация Розового и его фото.

Виктор, с присущим ему юмором, отреагировал на это.

"Я на ру***вом миротворце. А моя классная руководительница говорила мне, что я ничего в жизни не добьюсь!", - написал ветеран.

Скриншот

Что известно об аналоге украинского "Миротворца"

Проект "Немезида" (Project Nemesis) - это веб-сайт, разработанный российскими хакерами, на котором размещены фотографии и личные данные множества людей, участвующих в войне на стороне Украины.

В частности, там публикуются даты рождения, адреса, номера телефонов, номера паспортов, а также личные профили в соцсетях и другая подобная информация.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лига смехаМиротворецВойна в УкраинеЗвезды шоу-бизнеса