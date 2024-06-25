Звезда "Квартала" призналась, кто оплатил ее свадьбу с иностранцем

Свадьба Ирины Сопонару и ее любимого-иностранца

По словам Сопонару, ей едва ли не впервые в жизни удалось расслабиться и отпустить ситуацию, отдав все под контроль своему партнеру.

"В этом вопросе я скажу классическое: "Я не знаю". Так приятно говорить эти слова, потому что я всю жизнь сама за себя все решала и всегда все знала, все контролировала. А тут я вообще расслабилась и отпустила. Свадьбу оплачивал Рис", - сказала она.

На праздновании присутствовало около 70 гостей, в числе которых родные, близкие и коллеги. Актриса выбрала два свадебных платья, которые сменила в течение дня. Она подчеркнула, что хотела чувствовать себя классической невестой - в белом наряде и с фатой.

Ирина Сопонару с мужем Рисом (Фото: instagram.com/irinasoponaru)

"Свадьба была скромная, обычная. Было до 70 человек. Из гостей были мои коллеги, все мое окружение, преимущественно комики. Не было стресса. Моя подруга занималась организацией. Все было очень спокойно. Оно так быстро прошло. Один вечер праздновали. На следующий день дома ходила в фате, потому что я не находилась в ней. Я покупала платье украинского бренда. Мне хотелось быть классической невестой. У меня было два платья, которые я меняла", - отметила звезда "Квартала".

Более того, влюбленные нашли эффективный способ помочь: они попросили гостей не приносить цветы или что-то подобное, а вместо этого задонатить.

"На свадьбе мы попросили, чтобы не тратили деньги на цветы и задонатили. Сначала хотела задонатить военным, но есть несколько приютов, где беда", - рассказала Сопонару.

Актриса лишь недавно подтвердила женитьбу (Фото: instagram.com/irinasoponaru)

Что касается гостей со стороны Риса, то их почти не было. Мужчина пояснил, что все дело в вопросе безопасности, но в будущем пара планирует сыграть уютное празднование и родине англичанина.

"Я пригласил около 40 человек из Великобритании, но пришел только один. Боятся. Даже семья не пришла. Проблемы безопасности. Мы сделаем что-то в Англии несколько позже, чтобы отпраздновать с ними", - озвучил свое мнение по этому поводу муж знаменитой украинки.