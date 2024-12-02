Звезда "Квартала 95" Юрий Великий женился: как выглядит его избранница (фото)

Избранницей Юрия Великого стала очаровательная брюнетка по имени Алина. Влюбленные официально стали супругами еще 27 июля этого года.

Однако пара решила сохранить это событие в секрете и не разглашала деталей своего праздника публично.

"Это Алина, моя жена. Я ее очень люблю", - сказал актер.

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Пара вместе уже несколько лет. Алина призналась, что пышной свадьбы они не планировали. Решение пожениться стало логичным шагом после того, как их связь успешно прошла через такие трудности, как карантин и война.

Несмотря на сложные обстоятельства, эти события лишь укрепили их взаимоотношения и сделали их пару еще ближе.

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"Не могу сказать, что я ожидала. Мы просто шли к этому. Так обстоятельства сложились, что наши отношения испытывались. То карантин, то война, то еще какие-то события, но я рада, что мы вместе с Юркой пришли к этому", - призналась жена Великого.

Отметим, что Юрий всегда избегал обсуждения своей личной жизни на публике. Известно, что от предыдущих отношений у него есть дочь, однако деталей об этом периоде своей жизни он не разглашал.