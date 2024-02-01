Звезда "Квартала 95" рассказала, как избавилась от лишних кило. Спорт не при чем

Что заставило Песик заняться собой? Причина банальна: девушка "заметила лишние килограммы".

"Поняла: если не прекращу бесконечно употреблять пищу, то буду становиться еще больше", - говорит актриса.

Поэтому решительно настроенная Танька, которую вы все знаете по сериалу "Країна У", решила пересмотреть образ жизни и привычки. И начала худеть.

Для начала она полностью убрала из рациона соль.

Также стала употреблять гораздо меньше растительного масла, даже если что-то жарит.

Песик раскрыла секрет похудения (фото: instagram.com/tanet_vip)

"Уже почувствовала, что комфортнее себя чувствую, организму будто легче. Потому что раньше, бывало, переедала и становилась дряблая, неэнергичная, ничего не хотелось делать, а только лежать и есть. А сейчас вообще не так! Еще и девушки в Instagram меня очень поддержали. У нас там теперь обмен информацией. Они мне что-то рекомендуют, я им что-то советую. А еще делимся друг с другом позитивом и мотивацией. Типа: "О, она сейчас молодец! Тогда и я не буду есть пельмешки", - с улыбкой рассказала она.

Идеальный завтрак для Тани - омлет в лаваше с разными начинками. Также можно добавить легкий салатик. А еще недавно звезда открыла для себя смузи из шпината, сельдерея и киви.

А вот по физическим нагрузкам пока есть вопросы.

По словам звезды, с тех пор как началась полномасштабная война, она не занималась спортом, потому что "просто отбило желание".

"Не могу понять, почему. Ведь раньше очень часто ходила в спортзал. Такое впечатление, что организм мне сам сказал: "Довольно с тебя, можно отдохнуть", - признается Песик.

"Так что сейчас начала с питания. Если я увижу, что от этого есть результат, то подтяну физические нагрузки. Но позже, не сейчас", - добавила она.