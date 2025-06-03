Звезда "Кріпосної" "засветила" своего возлюбленного, от которого родила дочь

Анна Сагайдачная показала новые фото с детьми и бойфрендом

"Я никогда не благодарила себя. Никогда. Ни за что. А в этом году хочу. Поблагодарить. Себя. Ту маленькую девочку внутри меня, которая продолжает любить и верить", - отметила Сагайдачная.

Она продемонстрировала, как ее поздравили друзья и близкие. На фото можно увидеть множество роскошных букетов.

Звезда "Кріпосної" показала фото с празднования дня рождения (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

В публикации она также показала свою 6-месячную дочку Миру и 6-летнего сына Тимура.

Анна Сагайдачная (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Кроме того, она "засветила" в коротком видео своего возлюбленного, имя и лицо которого до сих пор скрывает.

Анна Сагайдачная с возлюбленным (скриншот)

Что известно про личную жизнь Сагайдачной

Актриса уже два раза была в официальном браке. Первый раз она вышла замуж в студенческие годы. Этот брак продлился недолго и, по словам Сагайдачной, проблемы в нем начались сразу.

Затем артистка была замужем за Евгением Третьяком, в этом браке родился сын Тимур. Пара развелась в 2023 году после 5 лет брака, однако объявила об этом только в 2024 году. В одном из интервью актриса рассказывала, что развод был для нее непростым периодом.

Уже через несколько месяцев после новости о расставании с супругом она объявила, что беременна от нового возлюбленного. Сагайдачная до сих пор не рассекретила, как его зовут. Также он не показала своим фолловерам его лицо.

В декабре 2025-го у пары родилась дочь.

Сагайдачная с дочкой (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Кто такая Анна Сагайдачная

Сагайдачной 36 лет. Родилась в Харьковской области, закончила Киевский национальный университет культуры и искусств, а также Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Однако карьера актрисы у нее сложилась не сразу - сначала Сагайдачная работала аниматором, потом озвучивала фильмы и сериалы.

Дебютировала в кино в 2008 году в ленте "Рідні люди". Самая известная ее роль - дочка богатого помещика Наталья Дорошенко в сериале "Кріпосна".

За свою карьеру сыграла в более чем 40 фильмах и сериалах.

Анна Сагайдачная (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)