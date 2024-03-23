Звезда кино для взрослых Джозефина Джексон впервые рассказала о любимом: как он выглядит (фото)

Как Джозефина Джексон познакомилась с бойфрендом

По словам Юлии, она находится в отношениях со своим возлюбленным Русланом уже три года.

"Все начиналось очень банально, со свободных отношений. Типа, когда никто никому ничего не должен, просто мы встречаемся, у нас есть какие-то отношения близкие. Ну и мы можем так же параллельно быть с кем-то другим. Тем не менее, у меня ни с кем другим не было, и у него так же", - поделилась порноактриса.

Джозефина Джексон с любимым (фото: скриншот с видео)

А познакомились они, говорит Джозефина, в Instagram. Знаменитость отреагировала на его stories и так начали общаться.

"Я ему сказала о том, что в Киеве часто останавливаюсь. Тогда еще были самолеты и много вылетов было собственно из Киева и со Львова в Киев. Я ему об этом сказала, что мы можем если что встретиться, когда я буду в Киеве, а он киевлянин", - рассказала Джексон.

"Соответственно, мы там один раз встретились, потом второй раз, третий и где-то на протяжении трех-четырех месяцев мы вот так свободно встречались", - отметила она.

Однако со временем ей захотелось чего-то большего и она решила взять инициативу в свои руки, предложив ему стать парой. На что Руслан согласился.

"Мы понимаем, что друг другу нравимся, но мне вот хотелось, чтобы мы начали жить вместе", - добавила Сенюк.

Джозефина Джексон с любимым (фото: скриншот с видео)

Девушка понимала, что из-за специфики ее профессии любимому, возможно, будет некомфортно. Потому Юлия предложила определенные правила.

"Я предложила определенные правила: типа, я буду сниматься меньше, с более серьезными компаниями, и больше времени буду уделять ему. Потому что так в общем, это было бы гораздо чаще, что я бы ездила. А так типа я сижу по 3-4 месяца здесь, потом на неделю я могу уехать и приехать снова", - сказала звезда фильмов для взрослых.

Также порноактриса честно ответила, готова ли к рождению ребенка.

"Пока что мы не планируем. И вообще, я не то, чтобы чайлд-фри, но сейчас, мне кажется, что рожать ребенка - это такое большое испытание в нашем мире. Типа войны, болезни, нестабильность такая, я не знаю, я бы хотела, чтобы мой ребенок рождался здесь", - призналась знаменитость.