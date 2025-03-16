Звезда "Холостяка" показала, как носить самые трендовые джинсы весны 2025

Как рваные джинсы стилизует звезда "Холостяка"

Погорелова выбрала модные в этом сезоне серые джинсы с эффектом "варенки", рваными элементами в области бедер и неровными краями снизу.



Саша Погорелова (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

Их она дополнила серым укороченным лонгсливом на пуговицах, а также удобными кроссовками.



Девушка показала стильный образ на весну 2025 (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

Сверху она накинула кожаную куртку в стиле оверсайз с эффектом состаренной кожи. Завершала образ небольшая сумочка светло-серого оттенка.



Звезда "Холостяка" показала стильный лук на весну (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

Почему серые рваные джинсы стали трендом

Универсальность цвета

Серый - это нейтральный цвет, который легко комбинируется с любым верхом, простой белый топ, цветной свитер или даже стильный пиджак. Такой оттенок придает образу современности и элегантности по сравнению с традиционными синими джинсами.

Рваные детали

Рваные джинсы придают характер и смелость. Рваные элементы, особенно на коленях или на швах, создают образ, подходящий для молодежной аудитории и любителей уличного стиля. Это добавляет нотки бунтарства, что зачастую становится основной чертой современной моды.

Легкость и комфорт

Серые рваные джинсы удобны и практичны, а их стиль делает их подходящими для любых случаев: от прогулок по городу до вечеринок или встреч с друзьями. Они позволяют совмещать комфорт и трендовый вид.



Саша Погорелова показала тренды весны 2025 (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

Как носить серые рваные джинсы весной 2025

Повседневный образ

Сочетайте серые рваные джинсы с простой белой футболкой или свитшотом. Добавьте стильные кеды или сапоги на низком ходу и получите безупречный лук для прогулок или встреч с друзьями.

Для вечернего выхода

Если вы хотите создать более изысканный образ, комбинируйте серые рваные джинсы с элегантным блейзером и изящными туфлями или ботильонами. Разместите стильные аксессуары, чтобы подчеркнуть свой вкус.

С верхней одеждой

Весна - это идеальное время для джинсов, поэтому стоит добавить в образ стильную куртку или пальто. Легкий тренч или косуха прекрасно дополнят разорванные джинсы, создавая яркий контраст между элементами одежды.

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