Звезда "Холостяка" оказалась в больнице: что известно

В Stories 39-летняя блогерша сообщила, что у нее резко поднялась высокая температура. Она также продемонстрировала руку с катетером для капельницы. Очевидно, девушке пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью.

"Мои приключения в Найроби продолжаются. Все было хорошо до этого, чувствовала себя нормально. Резко в день, когда маме нужно было лететь домой, у меня поднимается температура почти до 39, ломит тело, начинает болеть в боку", - рассказала Станишевская.

После обследования стало известно, что у звезды "Холостяка" воспаление мочевого пузыря и почки.

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"Когда говорят, что роды омолаживают организм женщин, вопрос: "Где эти женщины?" - риторически спросила Станишевская с юмором.

Кто такая Яна Станишевская

В 2013 году Станишевская была одной из финалисток проекта "Холостяк" с пластическим хирургом Андреем Искорневым. Кольцо он вручил Анне Козырь, хотя тайно продолжил встречаться со Станишевской. Девушка якобы даже была от него беременна, но у нее случился выкидыш.

Практически сразу после окончания проекта Яна Станишевская вышла замуж. Но не за скандального холостяка Искорнева, который, к слову, закрутил роман с еще одной участницей шоу Ириной Скориковой, а за своего одноклассника Виктора.

Пара в браке 10 лет, а в конце 2024 года 39-летняя Станишевская впервые стала мамой. Девушка не признается, когда именно случилось радостное событие. Только недавно она решила рассказать об этом в своем блоге, но полностью еще не показывала ребенка.

Новорожденный сын Станишевской (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

У супругов, которые сейчас проживают в Кении, родился сын Теодор - сокращенно Тео.

Станишевская с мужем (фото: instagram.com/stanishevska_iana)