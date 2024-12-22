Звезда "Холостяка", которая со слезами покинула реалити, призналась, дала бы Терену второй шанс

Как известно, после финала 12 сезона "Холостяка" Алекс Топольский звонил и писал участницам реалити. Впрочем, девушки не захотели давать ему второй шанс. И сейчас Алина ответила, как бы она отреагировала на такую же ситуацию, если бы это делал Терен.

"Никак. Видимо, какое-то женское эго победит, потому что у мужчины был шанс, он его не использовал, поэтому надо отвечать за свои решения. Каждый человек ответственен за свое решение. Поэтому уже все, конец", - отметила девушка.

Звезда "Холостяка" рассказала, что чувствовала к Терену (фото предоставлено пресс-службой)

Впрочем, Алина отметила, что не потеряла веру в любовь. Она, считает продюсер образовательных курсов, живет в каждом. И убить любовь невозможно.

На проекте Алина действительно была влюблена в Терена. Они даже говорили о будущем, но сейчас это все уже в прошлом.

"Я это представляла. Представляла наш быт, как это может быть. Мало того, мы даже с ним обсуждали мою квартиру, как ее можно обустроить. Диалоги были достаточно серьезными", - вспомнила экс-участница реалити.