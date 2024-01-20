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Звезда "Эмили в Париже" попала в реанимацию: что известно

Эшли Парк (фото: instagram.com/ashleyparklady)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда сериала "Эмили в Париже" Эшли Парк призналась, что перенесла тяжелую болезнь. Актрису госпитализировали с септическим шоком, развившимся на фоне тонзиллита.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Эшли Парк попала в реанимацию

По словам звезды, ее состояние было критическим и ей пришлось провести неделю в реанимации.

Инфекция задела внутренние органы, однако сейчас она чувствует себя лучше.

Эшли Парк (фото: instagram.com/ashleyparklady)

"Я благодарна, что мое здоровье улучшилось, несмотря на то, что мне изначально говорили", - заявила Парк, поблагодарив своего партнера Пола Формана за поддержку и заботу.

"Ты успокаивал мои страхи и был со мной в машинах скорой помощи, трех зарубежных госпиталях, в течение недели в реанимации, в страшных приемных отделениях, во время бесконечных сканирований, тестов и уколов, невыносимой боли и такого хаоса", - написала актриса.

Она также поблагодарила врачей и медсестер, которые работали неутомимо и помогали ей, в частности с переводом.

К слову, Парк заболела во время поездки в Таиланд.

Эшли Парк (фото: instagram.com/ashleyparklady)

"Я не решалась поделиться тем, что происходило, поскольку я все еще нахожусь в муках выздоровления... но теперь я знаю, что я в безопасности по ту сторону от худшего", - добавила артистка.

Эшли призналась, что сожалеет, что в последнее время мало общалась со многими людьми в своей жизни.

Эшли Парк (фото: instagram.com/ashleyparklady)

"Я люблю вас всех. Я выздоравливаю и обещаю, что со мной все будет хорошо", - подчеркнула она.

Отметим, что Парк в июне 2023 года исполнилось 32 года. Кроме проекта "Эмили в Париже", она известна своими ролями в сериале "Убийства в одном здании", "Ссора", а также фильмах "Список мистера Ма" и "Сумасшедшая поездочка".

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