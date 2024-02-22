Звезда "Бриджертонов" повторила давний образ Меган Маркл (фото)

Фиби Дайневор возродила образ Меган Маркл

В звездных кругах довольно часто можно встретить похожие образы, но это еще не значит, что они планируют быть как кто-то. Эти образы могут быть воспроизведены и через годы и десятилетия.

К примеру, Кейт Миддлтон на протяжении многих лет воплощает в жизнь образы принцессы Дианы и даже использует ее вещи и украшения.

Равно как и принцесса Испании Леонор повторила образы Кейт Миддлтон и Меган Маркл в белом костюме.

Теперь на церемонии BAFTA 2024 звезда романтического сериала "Бриджертоны" Фиби Дайневор претворила в жизнь давний образ Меган Маркл. Конечно, он не выглядит на 100 процентов похожим на лук герцогини, но очень напоминает его.

Фиби Дайневор воспроизвела образ Меган Маркл (фото: Getty images)

Дело в том, что Дайневор надела белое атласное платье длиной макси. Оно имеет интересную форму, которая как раз и напоминает платье Маркл, ведь имеет интересный переход на шее, а также хорошо подчеркивает талию, низ платьев также выглядит почти одинаково.

Единственным отличием является глубокий разрез в зоне декольте, поскольку у супруги принца Гарри эта зона полностью закрыта, однако обнаженные плечи и руки, как и у Фиби.

Но если актриса одела свое платье на церемонию награждения, то для Меган Маркл она стала более знаковой, ведь она одела свое белое платье от бренда Stella McCartney после свадебной церемонии.

Образ Меган Маркл в 2018 году после церемонии ожоржения с принцем Гарри (фото: Getty images)

Кроме платья звезда "Бриджертонов" сделала похожую прическу - аккуратный пучок на затылке с ровным пробором и дополнила образ серебряными серьгами, которые отличаются от тех, которые мы видим на герцогини Сассекской.