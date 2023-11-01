Принцесса Испании Леонор повторила образы Кейт Миддлтон и Меган Маркл: один костюм на троих

Белый цвет считается универсальным, нежным и изысканным. И именно одежду этого цвета часто выбирают принцессы и королевские особы.

О том, чем похожи образы Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принцессы Леонор в белом цвете, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на People.

Принцесса Леонор и ее образ как у Кейт и Меган

Будущая королева Испании надела белый костюм от бренда Sasteria Serna, который сшили специально для принцессы. А также она выбрала туфли от бренда Lodi, чтобы присягнуть на верность Конституции Испании в Мадриде, что стало значительным шагом на пути к трону, поскольку она достигла совершеннолетия.

Принцесса Астурийская собрала волосы в низкий хвост, чтобы ее только что награжденные правительственные медали и воротник королевского и выдающегося испанского ордена Карлоса III выглядели красиво.

Поскольку Леонор продолжает определять свой королевский стиль, последнее модное появление принцессы напомнило образы современных королевских женщин и официально стало новой униформой принцессы.

Принцесса Леонор (фото: Getty images)

Костюм Испанской принцессы очень напоминает наряд, который 41-летняя принцесса Уэльская надела на матч группового этапа Чемпионата мира по регби 2023 между Англией и Аргентиной в сентябре от бренда Alexander McQueen в белом цвете.

Это не первый выход Кейт Миддлтон в белом костюме. Ведь, во-первых, жена Уильяма любит брючные костюмы, а во-вторых, белый цвет всегда смотрится изящно и уместно.

Кейт Миддлтон (фото: Getty images)

Меган Маркл также не обходит стороной белые костюмы, в которых довольно часто появлялась на публике.

Женщина неоднократно произвела модный фурор в белом костюме от Герцогиня часто выбирает белый цвет в одежде и поддерживает возможные тренды.

Меган Маркл (фото: Getty images)

Белые костюмы уже действительно можно считать униформой принцесс, ведь каждая из них выбирает его для разных важных и очень значимых событий и демонстрирует по-особому.