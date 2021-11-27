Взимку будуть морози, а весна прийде раніше: синоптик дав новий прогноз

Він зазначив, що кількість природних катаклізмів за останні роки значно зросла. І за останні 50 років це призвело до загибелі 2 мільйонів людей.

Всі стихійні лиха у світі відбуваються саме через зміни клімату, а їх кількість зросла в п'ять разів.

"Такі катастрофи стають частішими. Це черговий доказ, що глобальне потепління призводить до збільшення природних катаклізмів. Імовірність Походження природних катаклізмів не зникла - вона збільшується, тому до цього потрібно готуватися", - підкреслив Постригань.

Він пояснив, що середньодобова температура за останні роки зросла на 1,6 - 1,7 градуса.

Щорічно на 10-15 днів стає більше теплий період, а зимовий – скорочується. Саме ці фактори й вказують на глобальне потепління в Україні.

За прогнозом кліматологів, зима цього року буде тепла. А ось весна може прийти навіть на кілька тижнів раніше.

"Середня температура повітря буде на 1,5 градуса (а в січні аж на 3 градуси) вище, ніж у попередні роки. Але це не означає, що арктичний холод не прийде, морози в 10-15 градусів обов'язково будуть", - повідомив синоптик.

Він порівняв дані спостережень за останні 30 років і пояснив, що основні сезони сильно потепліли: зима на 1,6 градуса, літо на 1,3 градуса.

Найменше зміни торкнулися осені - температура залишається майже весь час на одному рівні.

Опадів взимку і влітку стало на 20-30% менше, але ось осінь і весна стали більш вологими.

"А найсильніші морози не опускаються нижче -29 градусів, а трохи раніше вони доходили до -34. Спека влітку може досягти +38 градусів, а раніше було не більше +36 градусів. І весна зараз настає на 2 тижні раніше. Тепло в першій її половині швидко наростає, а в другій сповільнюється, тому терміни приходу літа майже не змінилися", - додав Постригань.