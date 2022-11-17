Зимний набор автомобилиста: что точно нужно иметь в машине зимой

Всем известен стандартный зимний набор в машине. В него входят щетка для очищения снега из окон и корпуса машины, скребок для снятия льда со стекла, лопата. Но в дороге могут случиться разные ситуации, поэтому стоит запастись дополнительными вещами.

Средства для обогрева

Вы не знаете, где и при какой температуре можете застрять, поэтому на такие случаи положите в багажник одеяла, пледы. При чем производите расчет еще и на нескольких пассажиров.

Также можно положить некоторую теплую одежду, например, перчатки, носки и т.д. Дополнительным средством согревания может стать термос с теплым напитком.

Быстрый перекус

Может случиться такая неприятность, что вы застрянете где-то на долгое время и стопроцентно захотите есть. Здесь на помощь придут запасы из "бардачка". Положите туда орехи, шоколад, всевозможные батончики и снеки.

Запаситесь питьевой водой, растворимым кофе, пакетированным чаем и т.д. Для приготовления горячего напитка возьмите кипятильник или закипятите воду заранее.

Готовьтесь заранее к сильным снегопадам на дорогах (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Инструменты

В случае неполадок положите в багажник ключ для свечей и колес, изоленту, отвертку, ленточные хомуты, плоскогубцы и т.д. Дополнительные инструменты выбирайте по вашему усмотрению в соответствии с потребностями машины.

Уместно иметь знак аварийной остановки, предупредивший других участников движения о вашем присутствии на дороге.

Не забудьте и о приводе для прикуривания машины от аккумулятора другого транспорта. Обычно они требуются только зимой, но лучше возить подобное оборудование всегда.

Подумайте о дополнительном АКБ, если ваш вдруг "сядет" за городом.

Методы ориентирования

Если в снежную метель вы заблудились или сбились с пути, используйте карты GPS. Но иногда может отсутствовать интернет, поэтому используйте бумажные карты местности.

При выборе обращайте внимание на то, чтобы они были современными и напечатанными недавно. Тогда изображение будет точно совпадать с действительностью.

Заручитесь помощью

На случай непредвиденных ситуаций всегда имейте кого-нибудь, кто сможет прийти вам на помощь. Это может быть друг или близкий человек, а может быть и обслуживание для авто.

Запишите телефон эвакуатора, тракториста или водителя на мощном внедорожнике. Это точно позволит без опаски ездить по полям, горной местности.