Зимние каникулы в Украине: когда и сколько будут отдыхать школьники в разных областях

Когда в Киеве начнутся каникулы

Недавно мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что зимние каникулы в школах столицы начнутся 26 декабря 2022 года. Продлятся они месяц - до 27 января 2023 года.

Во время каникул школы будут отапливаться в минимальном режиме для поддержки системы отопления. Учителя, по желанию, могут уйти на время каникул в оплачиваемый отпуск.

Киевская область

В этом учебном году зимние каникулы в Киевской области тоже будут длиннее обычного.

Дело в том, что 99% учреждений общего среднего образования по решению педагогических советов осенние каникулы не проводили - они были перенесены на зимний период.

В этом году зимние каникулы в области планируется провести следующим образом:

с 19 декабря - каникулы в 77 заведениях

с 26 декабря - каникулы в 368 заведениях

с 31 декабря - каникулы в 191 учебном заведении

Дети будут отдыхать в среднем от трех до четырех недель.

Львовская область

Руководитель управления образования Львовского городского совета Андрей Закалюк рассказал, что каждая школа самостоятельно определяет дату и количество дней, когда учащиеся будут отдыхать зимой.

Так, некоторые будут иметь, например, 15 дней каникул, а у других - почти месяц.

В одних школах каникулы начнутся с 25 декабря 2022 года и продлятся ориентировочно до 22 января 2023 года. В других - с 31 декабря и до середины января.

Харьковская область

В Харьковской ОВА говорят, что зимние каникулы в школах начнутся 26 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.

В 7 общинах Харьковской области каникулы продлятся с 30 декабря 2022 года по 15 января 2023 года.

Соответствующее решение было принято местными советами в Солоницевской, Малиновской, Южной, Сахновщинской, Старовировской, Боровской, Барвенковской общинах.

Житомир

Зимние каникулы в школах Житомира начнутся 26 декабря. А уже 16 января 2023 года дети вернутся в учебный процесс.

В частности, желающие изменить форму обучения смогут сделать это с начала нового года. Для этого нужно обратиться в администрацию школы.

Ивано-Франковск

Осенние каникулы для учащихся гимназий и лицеев Ивано-Франковска в 2022 году перенесли. Они начнутся 23 декабря и продлятся до 27 февраля.

Руководитель департамента образования городского совета Виктория Дротянко рассказала, что такое решение было принято с целью экономии света и тепла. Кроме того, отмечает чиновница, именно в эти месяцы, в случае опасности, в укрытиях будет слишком холодно.

Ровенская область

У ровенских школьников классических осенних каникул не было, ведь их объединили с зимними.

Школьники будут отдыхать с 26 декабря по 22 января включительно. Соответствующее решение было принято из-за погодных условий.

Волынская область

В целом сроки проведения каникул зависят от ситуации безопасности в регионе, а также от того, был ли у школьников осенний отдых.

Предварительно в школах Волынской области каникулы состоятся в период с 24 декабря 2022 года по 15 января 2023 года.

Тернопольская область

В Тернопольской области большинство директоров школ приняли решение отказаться от осенних каникул. Так что их в соответствующих школах объединили с зимними или перенесли на другое время. При этом учащиеся 160 из 621 школ таки отдыхали осенью.

В этих школах зимние каникулы начнутся 30 декабря 2022 и продлятся до 15 января 2023 года.

Запорожская область

В большинстве школ Запорожской области школьники будут отдыхать с 24 или 26 декабря по 8-9 января.

Николаевская область

В Николаевской области дети тоже будут отдыхать преимущественно с 24-25 декабря по 8 января.

Однако есть школы, где школьники уйдут на отдых 29 или 31 декабря. Соответственно, зимние каникулы для детей закончатся тоже позже.

Одесса

А вот в Одессе школьные зимние каникулы в этом учебном году начнутся в конце декабря и продлятся две недели.

Директор департамента образования и науки местного горсовета Елена Буйневич уверяет, что продолжать отдых детям из-за отключения света не планируют.

Добавим, что в целом учебный год в Украине проходит с 1 сентября по 30 июня. В частности, общая продолжительность каникул без учета летних не должна превышать 30 дней.