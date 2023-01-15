Зимние каникулы в Украине: когда школьники вернутся к учебе в разных областях

Зимние каникулы в этом году у украинских школьников получились продолжительные. Вместо обычных двух недель дети в некоторых школах будут отдыхать до конца января. Еще часть - вернется к обучению с 16 января или с 23 января.

Когда школьники вернутся в школу после каникул в разных областях - читайте в материале Styler.

Киев и область

В большинстве школ столицы каникулы закончатся 27 января. Некоторые учителя на это время взяли отпуск, а школы отапливают в минимальном режиме - для поддержки системы.

В области часть школ объединили осенние и зимние каникулы, поэтому дети будут отдыхать от трех до четырех недель. Часть школ возобновит учебный процесс с 23 января.

Львов и область

Во Львове, как и в других областях Украины, каждая школа самостоятельно определяет дату и количество дней, когда школьники будут отдыхать.

Часть школ возобновила уроки уже с 12 января. Еще часть школ начнет обучение с 16 января, остальные планируют вернуть детей в классы с 23 января.

Харьков

Зимние каникулы в Харькове и области начались 26 декабря, и уже 9 января дети вернулись за парты.

В 7 общинах Харьковской области каникулы заканчиваются 15 января и в понедельник, 16 января, дети вернутся к учебе. Это касается Солоницевской, Малиновской, Южной, Сахновщинской, Старовировской, Боровской, Барвенковской общин.

Житомир

Каникулы в Житомире начались 25 декабря и уже 16 января школьники снова вернутся к обучению. Со второго семестра дети могут изменить форму обучения - для этого родителям нужно обратиться в администрацию школы.

Ивано-Франковск

В гимназиях и лицеях Ивано-Франковска каникулы будут самыми длинными - с 25 декабря до 27 февраля. По словам руководителя департамента образования городского совета Виктории Дротянко, такое решение принято с целью экономии света и тепла.

Кроме того, именно в этот период дети в случае опасности, рискуют мерзнуть в укрытиях.

Ровно

В этой области объединили осенние и зимние каникулы, и дети будут отдыхать до 23 января. Такое решение приняли из-за погодных условий.

Волынская область

Большинство школ начнет свою работу с 16 января. Однако срок окончания каникул в отдельных учебных заведениях зависит от безопасности в регионе и были ли у детей осенние каникулы.

Тернопольская область

Большинство директоров школ приняли решение сместить осенние каникулы и отправить детей отдыхать до 16 января.

Запорожская и Николаевская области

Большинство школ вернулись к обучению с 9 января 2023 года. Есть отдельные школы, которые отправились на отдых с 29-30 декабря - они вернутся к обучению с 16 января.

Одесса

В департаменте науки и образования решения о продлении каникул не принимали, поэтому большинство школ вернулись к обучению с 9 или 12 января.

Сумы и Полтава

Зимние каникулы в Сумах длились с 25 декабря по 15 января, к обучению дети вернутся с 16 января. Сроки каникул школы могут изменять в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе.

В Полтаве и области большинство школ вернулось к обучению детей с 9 января. Часть школ приняла решение продлить каникулы до 16 января.

Винница и Хмельницкий

В Виннице дети отдыхали с 25 декабря и уже 9 января снова вернулись к обучению. Школы получили право самостоятельно составлять графики каникул.

В Хмельницком менять график также не планировали, но отметили, что даты возобновления обучения могут сместиться - их продолжат, а весенние сократят.

Школы с 6-дневкой будут иметь более продолжительные каникулы. В двух общинах дети отправились на отдых с 1 декабря, и второй семестр начался с 9 января.

Херсон

Каникулы в Херсоне были запланированы с 25 декабря до 9 января. Часть учебных заведений сместила даты и отправила детей отдыхать с 27-29 декабря до 16 января. Только в одной школе дети вернутся к обучению 23 января.

Ужгород и Черновцы

В Черновцах более 300 школ вернулись к обучению детей с 9 января. Более 120 школ совместили осенние каникулы с зимними, и дети начнут обучение с 23 января. В 85 школах - с 16 января.

В связи со сложной ситуацией в стране мэр Черновцов рекомендовал школам установить график каникул с конца декабря до середины февраля - по усмотрению руководства школ.

В Ужгороде дети будут отдыхать до 23 января. В Мукачево - до 15 февраля.