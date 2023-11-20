Зимняя сказка: 5 атмосферных фильмов для тех, кто устал от "Один дома"

"Интуиция" (Serendipity, 2001)

В этой комедии главные герои случайно встречаются в Нью-Йорке и, пытаясь определить свою судьбу, переживают веселые и неожиданные приключения. Достаточно интересная история, которая напомнит, как важно верить в любовь.

"Эльф" (Elf, 2003)

В этой рождественской комедии Эльф по имени Бадди отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти своего отца. Но потом он понимает, что должен вернуть людям веру в Рождество. Забавные приключения и множество смешных моментов гарантированы!

"Хроники Нарнии: Лев, колдунья и шкаф" (The Chronicles of Narnia: The Lion, The Witch and the Wardrobe, 2005)

Это сказочное приключение, разворачивающееся в магическом мире, где весна возвращается и побеждает вечную зиму. Многие могли не обратить на этот фильм внимание, но зря. Это совсем недетская сказка, которая точно понравится взрослым.

"Зимняя фантазия" (Winter's Tale, 2014)

Фентезийная драма, рассказывающая историю любви, чудес и магии в Нью-Йорке во время обильного снегопада. Этот фильм перенесет вас в мир незабываемых впечатлений.

"Счастливого Рождества" или "Рождество на двоих" (Last Christmas, 2019)

Эта комедия отличается своеобразным взглядом на рождественские праздники и отношения. Главная героиня не верит в любовь и Рождество, но одна встреча все изменит. Финал вас удивит!