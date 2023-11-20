Зимняя сказка: 5 атмосферных фильмов для тех, кто устал от "Один дома"

Уже скоро наступит зима, а вместе с ней близятся Рождество и Новый год. Конечно, в этот период многим хочется посмотреть атмосферные фильмы, которые придадут настроения. На ум сразу приходит легендарная комедия "Один дома", но что делать тем, кто уже устал от этой киноленты?
РБК-Украина (проект Styler) собрал 5 атмосферных фильмов о зиме и праздниках, среди которых вы точно сможете что-нибудь выбрать.
В этой комедии главные герои случайно встречаются в Нью-Йорке и, пытаясь определить свою судьбу, переживают веселые и неожиданные приключения. Достаточно интересная история, которая напомнит, как важно верить в любовь.
В этой рождественской комедии Эльф по имени Бадди отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти своего отца. Но потом он понимает, что должен вернуть людям веру в Рождество. Забавные приключения и множество смешных моментов гарантированы!
Это сказочное приключение, разворачивающееся в магическом мире, где весна возвращается и побеждает вечную зиму. Многие могли не обратить на этот фильм внимание, но зря. Это совсем недетская сказка, которая точно понравится взрослым.
Фентезийная драма, рассказывающая историю любви, чудес и магии в Нью-Йорке во время обильного снегопада. Этот фильм перенесет вас в мир незабываемых впечатлений.
Эта комедия отличается своеобразным взглядом на рождественские праздники и отношения. Главная героиня не верит в любовь и Рождество, но одна встреча все изменит. Финал вас удивит!
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