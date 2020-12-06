Зимові канікули затянуться: як будуть працювати школи під час локдауна

У січні 2021 планується введення чергових карантинних обмежень, які триватимуть протягом 3 тижнів. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що пропонує уряду плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня. При цьому головний санітарний лікар Віктор Ляшко уточнив, що школи на цей період перейдуть в дистанційний режим. Остаточний план дій Кабмін затвердить у середу, 9 грудня. Як карантин вплине на тривалість зимових канікул в Україні – читайте нижче.

Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки, зимові канікули триватимуть з 25 грудня по 10 січня. При цьому адміністрація навчальних закладів, як правило, самостійно вибирає дати періоду канікул. Наприклад, у Рівному вирішили компенсувати довгі осінні канікули, і зимові канікули розпочнуться 31 грудня. А ось в Івано-Франківську – з 25 грудня. Про це пише "Сьогодні".

Але у Міносвіти підкреслюють, що школи повинні дотримуватися обмежень, які вводяться через COVID-19. Один зі сценаріїв, який розглядається для шкіл – перехід на дистанційне навчання. Однак по всій Україні ситуація різна. Остаточне рішення про те, чи варто перекладати школу на дистанційне навчання, в більшості випадків приймають безпосередньо керівники установ. Але є норма, за якою школа або дитячий садок обов'язково закривається і переходить на "дистанційку".

Якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 знаходиться більша частина учнів і персоналу навчального закладу, то все переводяться на дистанційне навчання. Це зазначено в постанові Кабміну №1100 від 11 листопада 2020 року. При цьому положення про обмеження навчальних груп до 20 осіб не стосується шкіл і дитсадків.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що до 2021 року в Україні планують вакцинувати від коронавіруса половину населення. Це майже 21 мільйон осіб.

Також стали відомі деталі посиленого карантину у січні в Україні. В наступному місяці планують закрити школи, ресторани та фітнес-центри. При цьому будуть працювати гірськолижні курорти й церкви.