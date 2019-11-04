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Пасажирів шокувала знахідка в поїзді Укрзалізниці: такого ще не було

STYLERЖиття    04.11.2019 - 12:11
Пасажирів шокувала знахідка в поїзді Укрзалізниці: такого ще не було
Укрзалізниця оскандалилася через гриби у вагоні (фото: РБК-Україна)

Укрзалізниця знову потрапила в гучний скандал

Укрзализныця попала в гучний сканда через гриби у вагоні поїзда Запоріжжя-Бердянськ. "Дари осені" проросли під столиком. Знімок у Facebook показала Тетяна Лагута. Фото моментально поширилося по мережі, викликавши масу обурень.

Гриби зовні схожі на молоді гливи, але цілком можливо, що вони є отруйними.

Крім грибів увесь стан вагона виглядає жахливо: монтажна піна, трухляве дерево і похилена іржава петля, що тримає стільницю.

"XXI століття. Укрзалізниця. Поїзд Запоріжжя-Бердянськ", - підписав знімок Єгор Клєцов.

Пасажирів шокувала знахідка в поїзді Укрзалізниці: такого ще не було

Укрзалізниця оскандалилася через гриби у вагоні (скрін: facebook.com/egor.sergeevich81)

Гриби в "Укрзалізниці": Зробимо їх разом! І зробили. Так що тепер у поїзді "Запоріжжя - Бердянськ" завжди вищий сервіс, повний пансіон і онінклюзіф, - пише Юрій Хохлов.

Пасажирів шокувала знахідка в поїзді Укрзалізниці: такого ще не було

Укрзалізниця оскандалилася через гриби у вагоні (скрін: facebook.com/dadaura)

"Це чудово! Коли прокидаєшся вранці в поїзді Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia, а сніданок вже готовий..." - пише ресурс dtp.kiev.ua.

Пасажирів шокувала знахідка в поїзді Укрзалізниці: такого ще не було

Укрзалізниця оскандалилася через гриби у вагоні (скрін: facebook.com/dtp.kiev.u)

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