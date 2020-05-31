Зима відступати не планує: Карпати засипало снігом, неймовірні фото

Карпати засипало снігом 31 травня. У мережі з'явилися незвичайні знімки гірських схилів з білосніжними покривами на тлі туманного неба. Знімки розмістили на Facebook-сторінці "Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост".

З погодою в Україні коїться щось неймовірне. У Києві та окремих областях України вона є потенційно небезпечною через опади, грози і сильні пориви вітру. А в Карпати тим часом раптово повернулася зима.

"Увага! Значне погіршення погодних умов у високогір'ї.Станом на 7:30 31.05.2020 на г. Піп-Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість до 20 м. Падає сніг. Вітер південно-західний, 14-15 м/с. Пориви до 20. Температура повітря -4°С", - написано в повідомленні.

Карпати засипало снігом - красиві фото

Вчора погодні умови були не набагато краще. Відзначається також, що протягом кількох останніх днів в Карпатах поомічають таке атмосферне явище як туман.

"За станом на 08:00 30.05.2020 в г. Піп-Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 20 м. Вітер північно-західний 5-7 м/с. Температура повітря -1°С", - зазначено в повідомленні.

Карпати засипало снігом - красиві фото

Нагадаємо, що киян попередили про небезпеку і попросили утриматися від далеких поїздок.

Ми писали, що на територію України знову насувається циклон, який принесе сильні опади і вологість.