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Зима близко. Врач рассказал, почему нужно сделать прививку от гриппа

Вторник 10 сентября 2024 09:45
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Зима близко. Врач рассказал, почему нужно сделать прививку от гриппа Фото: Почему нужно прививаться от гриппа перед зимой (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Дмитрий Муштин

Сезон гриппа в Украине начнется уже совсем скоро. Классический грипп это - быстрое начало (заболевание может развиться за несколько часов), высокая температура (выше 39-40 градусов), сухой кашель.

Чтобы не болеть в тяжелой форме нужно привиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост врача Дмитрия Муштина в Instagram.

Частые симптомы гриппа

  • Температура (с температурой выше 38 градусов)
  • Головная боль и общая слабость
  • Кашель, насморк, боль в горле

Врач рассказал, что грипп может вызвать серьезное осложнение - пневмонию, этим он и опасен.

Кто в зоне риска осложнений:

  • Дети до года
  • Беременные женщины
  • Летние, старше 65 лет
  • Люди с хроническими заболеваниями (особенно легких)

Как можно защититься от гриппа?

Необходимо ежегодно прививаться от гриппа, оно не дает 100% защиту, но помогает легче переносить грипп.

Какие вакцины рекомендованы

  • Ваксигрипп Тетра (производитель "Санофи Пастер", Франция, четырехвалентная)
  • Джиси Флю ("Грин Кросс Корпорейшн", Южная Корея, четырехвалентная)

Кому нужно делать прививку от гриппа?

  • Всем лицам от 6 месяцев и старше рекомендуется проходить ежегодную вакцинацию от гриппа
  • Детям до 9 лет, которые ранее не вакцинировались, вторую дозу вакцины 0,5 мл нужно ввести после первой с интервалом не менее 4 недель.
  • Беременные инактивированные вакцины для профилактики гриппа можно применять в течение всего периода беременности. Женщинам в третьем триместре беременности следует рассмотреть вопрос о срочной вакцинации при наличии доступных вакцин, поскольку это снижает риск заболевания гриппом у младенцев в течение первых месяцев жизни.

Принимать противовирусные препараты следует, если вы находитесь в группе риска или переносите тяжелую форму гриппа.

Существует два препарата, которые эффективны для лечения: озельтамивир и занамивир, но они атакуют только вирусы гриппа.

Читайте также зачем детям делать две дозы вакцины от гриппа.

Кстати, врач рассказала об особенностях нового штамма COVID-19.

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