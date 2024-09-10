Зима близко. Врач рассказал, почему нужно сделать прививку от гриппа
Сезон гриппа в Украине начнется уже совсем скоро. Классический грипп это - быстрое начало (заболевание может развиться за несколько часов), высокая температура (выше 39-40 градусов), сухой кашель.
Чтобы не болеть в тяжелой форме нужно привиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост врача Дмитрия Муштина в Instagram.
Частые симптомы гриппа
- Температура (с температурой выше 38 градусов)
- Головная боль и общая слабость
- Кашель, насморк, боль в горле
Врач рассказал, что грипп может вызвать серьезное осложнение - пневмонию, этим он и опасен.
Кто в зоне риска осложнений:
- Дети до года
- Беременные женщины
- Летние, старше 65 лет
- Люди с хроническими заболеваниями (особенно легких)
Как можно защититься от гриппа?
Необходимо ежегодно прививаться от гриппа, оно не дает 100% защиту, но помогает легче переносить грипп.
Какие вакцины рекомендованы
- Ваксигрипп Тетра (производитель "Санофи Пастер", Франция, четырехвалентная)
- Джиси Флю ("Грин Кросс Корпорейшн", Южная Корея, четырехвалентная)
Кому нужно делать прививку от гриппа?
- Всем лицам от 6 месяцев и старше рекомендуется проходить ежегодную вакцинацию от гриппа
- Детям до 9 лет, которые ранее не вакцинировались, вторую дозу вакцины 0,5 мл нужно ввести после первой с интервалом не менее 4 недель.
- Беременные инактивированные вакцины для профилактики гриппа можно применять в течение всего периода беременности. Женщинам в третьем триместре беременности следует рассмотреть вопрос о срочной вакцинации при наличии доступных вакцин, поскольку это снижает риск заболевания гриппом у младенцев в течение первых месяцев жизни.
Принимать противовирусные препараты следует, если вы находитесь в группе риска или переносите тяжелую форму гриппа.
Существует два препарата, которые эффективны для лечения: озельтамивир и занамивир, но они атакуют только вирусы гриппа.
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