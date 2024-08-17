Лихорадка и потеря обоняния. Врач рассказала об особенностях нового штамма COVID-19

Какие симптомы коронавирусного заболевания этим летом

В Минздраве на днях сообщили о росте заболеваемости коронавирусом – в июле зафиксировали почти 12 тысяч случаев, тогда как в июне было лишь около 2000 случаев.

В Украине циркулируют 10 вариантов штамма Omicron. Обнаружили и его подвид FliRT, который уже вызвал вспышку заболеваемости в Европе и США.

"FliRT – наиболее опасный, потому что очень заразен. Течение болезни особо не отличается, но в первые 3-5 дней может быть очень высокая температура, до 40 градусов доходить. Другие катаральные проявления такие же. При этом вирус все равно не приводит у большинства людей к последствиям, нуждающимся в госпитализации, искусственной вентиляции легких", - говорит Ирина Левада.

Случаи сложного течения тоже могут быть, но это зависит от хронических заболеваний человека, отмечает врач.

"Также вернулись симптомы, как в 2020-м году – у многих людей отсутствует обоняние и вкус. И у большого процента людей сильная интоксикация, страшная слабость", - добавляет она.

В то же время лихорадка бывает не у всех, кто болеет коронавирусом. Может быть и незначительное повышение температуры, и бессимптомное течение.

"Может быть, что человек просто плохо себя чувствует, а в окружении были люди, которые недавно заболели COVID. Идет делает тест – и он положительный", - рассказывает медик.

Фото: Симптоматическое лечение (gettyimages.com)

Нужна ли самоизоляция и как лечиться

Если человек кашляет, имеет слабость и одышку и у него есть пульсоксиметр, ему нужно измерить себе сатурацию. Если прибора нет, то при таких симптомах нужно вызвать неотложную помощь, подчеркивает Ирина Левада.

"Если вы поняли, что у вас симптомы коронавируса, если в окружении есть недавно заболевшие люди и если тест на COVID показал положительный результат, вы должны 5 дней оставаться дома. Самоизоляцию на период, когда человек максимально заразен, никто не отменял" , – обращает внимание врач.

Носить ли маску, остается на усмотрение человека.

Ирина Левада рассказывает, что при течении болезни без осложнений достаточно симптоматического лечения:

жаропонижающие препараты;

капли в нос;

для горла леденцы, спреи;

пить больше воды.

"Но должны быть "красные флажки", когда надо обращаться к врачу. Это выраженное ухудшение общего самочувствия, температура, которая не сбивается, одышка", - отмечает она.

Врач добавляет: в Украине в аптеках есть двухкомпонентный противовирусный препарат, разработанный для лечения COVID у пациентов из группы риска. Его принимают в первые 3-5 дней болезни. Семейный врач может посоветовать этот препарат и выписать на него рецепт.

В то же время людям с несложным течением заболевания Ирина Левада не советует самостоятельно начинать лечиться популярными антивирусными препаратами (например, новирин или амиксин), поскольку было доказано, что они не действуют при острых респираторных вирусных инфекциях, тем более при COVID.

"Врачи сейчас придирчиво смотрят даже, чтобы назначить антибиотик – для этого должны быть специальные показания. На вирусные инфекции они не оказывают никакого влияния, профилактически их не принимают. Врач сначала назначит обследование и в зависимости от симптомов, продолжительности заболевания скажет, стоит ли принимать антибиотик", – объясняет Ирина Левада.

Сколько времени человек будет болеть коронавирусом, зависит от сопутствующих заболеваний. Врач отмечает, что температура должна пойти на спад уже к 5-му дню, а человек может выздороветь за 7 дней.

Нужно ли снова вакцинироваться

COVID у нас уже не пандемия, а обычная вирусная инфекция, как грипп. Это ученые прогнозировали в 2020 году, но для этого нужно было пройти путь общей вакцинации, отмечает Ирина Левада.

"В начале августа 2024 года вышли обновленные рекомендации Минздрава по предотвращению COVID. Там четко определено, что для всего населения должна быть одна вакцинация. Ревакцинация нужна тем, кто в группе риска", - объясняет врач.

Фото: Людям в группе риска следует вакцинироваться раз в 6-12 месяцев (gettyimages.com)

Людям, находящимся в группе риска, рекомендуется делать бустерную вакцину от COVID каждые 6-12 месяцев:

те, у которых много хронических заболеваний (например, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ожирение, сахарный диабет);

в возрасте от 60 лет;

беременные;

те, у кого иммунодефицит;

у кого онкология.

Вакцинация будет предотвращать тяжелое течение коронавирусной болезни у этих людей.