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Зима близко: как выбрать лучшие виды утеплителя для домов

Как утеплить дом? (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Наступающий отопительный сезон связан с рискованной неопределенностью. Поэтому стоит задуматься об утеплении дома и какие виды утеплителя будут наилучшими для этого.

РБК-Украина (проект Styler) рассматривает все преимущества и недостатки популярных утеплителей для домов.

Минеральная вата

Минеральная вата - это теплоизоляционный материал, который производится из природных минералов, таких как базальт или стекло. Она имеет волокнистую структуру, которая эффективно задерживает тепло и обладает превосходными звукоизоляционными свойствами.

Минеральная вата не горит и стойко переносит высокие температуры, что делает ее одним из самых безопасных материалов для утепления домов. Благодаря своей ячеистой структуре она также хорошо поглощает шум, обеспечивая дополнительный комфорт внутри помещений.

Достоинства:

  • Теплоизоляция и звукопоглощение. Минеральная вата хорошо сохраняет тепло и поглощает шум, что делает ее одним из самых популярных материалов для утепления.
  • Негорючесть. Она имеет высокий класс пожарной безопасности, что особенно важно для жилых помещений.
  • Экологичность. Этот материал производится из природных компонентов, таких как базальт или стекло.

Недостатки:

  • Гигроскопичность. Минеральная вата впитывает влагу, что может снижать теплоизоляционные свойства и требует обязательного использования пароизоляции.
  • Усадка. Со временем материал может давать усадку, требующую дополнительного контроля и возможной коррекции.

Минеральная вата (фото: Википедия)

Пенопласт и пенополистирол

Пенопласт (EPS) и пенополистирол (XPS) - это материалы, изготовленные на основе полистирола, широко используемые для теплоизоляции зданий.

EPS (экспандированный пенополистирол) представляет собой легкий и ячеистый материал, состоящий из многочисленных вспененных гранул, соединенных между собой. Он используется в строительстве благодаря своей доступности и хорошим теплоизоляционным свойствам.

XPS (экструдированный пенополистирол) отличается более высокой плотностью и прочностью, поскольку производится методом экструзии, что придает ему закрытую ячеистую структуру.

Оба материала обладают низкой теплопроводностью и влагостойкостью, однако XPS лучше сопротивляется механическим нагрузкам и обладает меньшей гигроскопичностью, что делает его лучшим для использования в условиях повышенной влажности и нагрузок.

Достоинства:

  • Низкая теплопроводность. Оба материала обладают превосходными теплоизоляционными свойствами, обеспечивая высокую энергоэффективность.
  • Легкость и простота монтажа. Благодаря своей легкости эти утеплители легко транспортировать и устанавливать.
  • Влагостойкость. Пенопласт и пенополистирол практически не впитывают влагу, что делает их устойчивыми к сырости.

Недостатки:

  • Горючесть. Несмотря на добавление антипиренов, пенопласт и пенополистирол остаются горючими материалами.
  • Низкая паропроницаемость. Эти материалы не пропускают пар, что может создавать эффект термоса и ухудшать микроклимат в доме.
  • Уязвимость к ультрафиолету. Под действием солнца пенопласт разрушается, что требует дополнительной защиты в виде штукатурки или облицовки.

Утепление пенопластом (фото: Stroypartner.ua)

Эковата

Эковата - это экологически чистый утеплитель, изготовленный из переработанной бумаги (около 80% от общего состава) с добавлением антисептиков и антипиренов для повышения устойчивости к огню и биологическому воздействию.

Этот материал отличается высокой теплоизоляцией, хорошей звукоизоляцией и способностью пропускать пар, что способствует поддержанию здорового микроклимата в помещении.

Эковата используется для утепления стен, крыш и полов, обеспечивая эффективную защиту от холода и шума, оставаясь безопасной для здоровья и окружающей среды.

Достоинства:

  • Экологичность. Эковата производится из переработанной бумаги, что делает ее экологически чистым и безопасным материалом.
  • Теплоизоляция и звукопоглощение. Эковата обладает отличными теплоизоляционными свойствами и хорошо поглощает шум.
  • Паропроницаемость. Она пропускает пар, помогающий поддерживать здоровый микроклимат в доме.

Недостатки:

  • Гигроскопичность. Как и минеральная вата, эковата впитывает влагу, что требует обязательного применения пароизоляции.
  • Сложность монтажа. Для установки эковать нужно специальное оборудование, которое может увеличить стоимость монтажа.

Эковата (фото: Википедия)

Пеноизол

Пеноизол - это современный утеплительный материал, представляющий собой пенопластообразующую массу, созданную на основе карбамидоформальдегидной смолы. В процессе нанесения он превращается в пену, заполняющую все щели и полости, обеспечивая равномерное утепление.

Пеноизол обладает низкой теплопроводностью, что позволяет эффективно сохранять тепло в помещении, а также имеет невысокую стоимость, что делает его доступным широкому кругу потребителей. Кроме того, благодаря своей жидкой форме он способен проникать в труднодоступные места, создавая непрерывный теплоизоляционный слой.

Достоинства:

  • Заполнение всех щелей. Пиноизол благодаря своей жидкой форме способен заполнять все труднодоступные места, обеспечивая полное утепление.
  • Низкая теплопроводность. Этот материал хорошо удерживает тепло, обеспечивая высокую энергоэффективность.
  • Невысокая стоимость. Пеноизол - один из самых доступных утеплителей на рынке.

Недостатки:

  • Гигроскопичность. Как и некоторые другие утеплители, пеноизол может впитывать влагу.
  • Долгое время высыхания. Пеноизол может сохнуть несколько дней, что может задержать завершение строительных работ.
  • Усадка. С течением времени материал может давать усадку, что может понизить его теплоизоляционные характеристики.

Ранее мы писали о 20 советах, которые помогут эффективно сберечь тепло дома.

Читайте также, что нужно сделать уже сейчас для подготовки квартиры к отопительному сезону.

При написании материала использовались следующие источники: сайты Trivita.ua, Build Portal, Википедия.

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