Язык - враг твой: 5 ситуаций в жизни, когда лучше промолчать

Часто людям хочется что-нибудь сказать, даже если они не уверены в своей правоте. В таких случаях лучше лишний раз умолчать, чем потом оправдываться за произнесенные слова. Есть определенные ситуации, когда лучше промолчать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Hack Spirit .

Во время интенсивных споров

Есть моменты, когда эмоции зашкаливают, напряжение растет и все, кажется, выходит из-под контроля.

Психологи говорят, что в такие моменты лучше всего, что мы можем сделать, это молчать.

Когда эмоции достигают пика интенсивности, то способность к рациональному мышлению теряется.

В таких ситуациях молчание может быть золотом. Здесь речь не идет о подавлении эмоций или избегании конфронтации. Речь идет о том, чтобы дать своему разуму паузу, необходимую для проработки ситуации.

Когда кто-то "изливает душу"

Иногда так бывает, когда друг, член семьи или коллега приходит к вам из проблемы или разочарования. Наш инстинкт состоит в том, чтобы подключаться, давать советы или делиться собственным опытом.

Однако, иногда лучшее, что вы можете сделать, это просто слушать и молчать.

Это значит противиться желанию вмешиваться, а дать другому человеку пространство для выражения.

Молчание здесь не означает безразличия, а скорее демонстрирует сочувствие и понимание. Это позволяет другому человеку почувствовать, что его слышат.

Когда у вас есть соблазн сплетничать

Мы все оказывались в ситуациях, когда сплетничество казалось бы простым способом приспособиться к другим или сблизиться с ними.

Выбор молчания вместо сплетен позволяет опираться на более здоровые и уважительные межличностные связи.

Это привело к более аутентичным отношениям и поможет воспитать мышление, предпочитающее понимание, а не суждение.

Когда молчание само по себе является лучшим ответом

Вы когда-нибудь были в ситуации, когда слова не кажутся адекватными? Тогда молчание может быть наиболее сочувственным и адекватным ответом.

В такие моменты простое пребывание рядом с поддерживающей тишиной может принести огромное утешение тем, кто испытывает боль.

В минуты глубокого горя или потери ваше молчаливое присутствие может означать больше, чем любые слова. Иногда самое лучшее, что вы можете сделать, это просто быть рядом.

Вы третий лишний в ссоре

Если кто-то ссорится, то в дискуссию вступать не стоит, ведь ваших объяснений никто не услышит, зато все сделают выводы, на чьей стороне вы.

Поэтому лучше всего дать людям разобраться самостоятельно.