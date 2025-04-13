Согреют душу: 7 добрых семейных фильмов, которые точно стоит посмотреть

"Путь домой"

Когда хочется поплакать, но все же увидеть счастливый финал - выбирайте этот фильм. История о собачке, которая должна найти своего хозяина и преодолевает ради этого большой путь - она растрогает и коснется сердца.

"Дулитл"

Культовая история в новой адаптации способна улучшить настроение и подарить беззаботный смех. Приключенческий фильм прекрасно подойдет для вечера с друзьями или семьей. Что может быть лучше забавного доктора, который умеет разговаривать с животными и постоянно попадает в необычные приключения?

"Стюарт Литтл"

Старенький фильм с щемящим сюжетом заинтересует как детей, так и взрослых. Смотрите, как маленький мышонок найдет свою семью и встретит тех, кого будет считать родными. История вернет вам веру в то, что добро существует.

"Большой красный пес Клиффорд"

А эта фэнтези-комедия расскажет о девочке, жизнь которой трудно назвать счастливой. Но когда рядом с ней появится собачка, все изменится. Замечательная история, которая будет интересна всей семье.

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