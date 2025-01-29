Ziferblat назвали свой топ-6 новых артистов в украинском шоу-бизнесе

Группа Ziferblat, которая является одним из фаворитов нынешнего Нацотбора на Евровидение, поделились, кого из новых артистов считают оригинальными, и кто, по их мнению, станет глотком свежего воздуха в украинском шоубизе.
Об этом участники коллектива рассказали в интервью РБК-Украина (проект Styler).
Так, по словам Валентина, украинская музыка сейчас сильна как никогда. Он надеется, что эту планку удастся удержать надолго.
"Потому что, к сожалению, опыт показывает, что в развитии украинской культуры были перерывы. И во время моей жизни их уже было два или три", - сказал артист.
Среди новых артистов Валентин выделил Кажанну, отметив, что за ее карьеру переживает как за свою.
Также музыкант отметил певицу Kler, и добавил, что нам есть кем гордиться.
А вот Даниил говорит, что нужно перестать разделять шоу-бизнес и просто музыкальных исполнителей.
"Это должно быть одним целым, их много. В современном мире кризиса жанров и мелодий я оцениваю еще и визуальное проявление артиста/артистки", - поделился участник Ziferblat.
Из последнего, говорит он, ему пришлись по душе temstime, Kler и "Слушай Сашу".
А вот в плейлисте Федора такие исполнители как Blooms Corda, ONUKA и Евгений Дубовик.
"Радуюсь, что у нас есть много оригинальных артистов, и с каждым годом их все больше", - отметил музыкант.