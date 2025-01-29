Ziferblat назвали свой топ-6 новых артистов в украинском шоу-бизнесе

Так, по словам Валентина, украинская музыка сейчас сильна как никогда. Он надеется, что эту планку удастся удержать надолго.

"Потому что, к сожалению, опыт показывает, что в развитии украинской культуры были перерывы. И во время моей жизни их уже было два или три", - сказал артист.

Среди новых артистов Валентин выделил Кажанну, отметив, что за ее карьеру переживает как за свою. Кажанна (фото: instagram.com/kazhanna_)

Также музыкант отметил певицу Kler, и добавил, что нам есть кем гордиться. Kler(фото: instagram.com/kler_lera)

А вот Даниил говорит, что нужно перестать разделять шоу-бизнес и просто музыкальных исполнителей.

"Это должно быть одним целым, их много. В современном мире кризиса жанров и мелодий я оцениваю еще и визуальное проявление артиста/артистки", - поделился участник Ziferblat.

Из последнего, говорит он, ему пришлись по душе temstime, Kler и "Слушай Сашу".

(temstime, Kler и "Слушай Сашу" (фото: соцсети артистов)

А вот в плейлисте Федора такие исполнители как Blooms Corda, ONUKA и Евгений Дубовик.

Blooms Corda, ONUKA, Евгений Дубовик (фото: соцсети артистов)

"Радуюсь, что у нас есть много оригинальных артистов, и с каждым годом их все больше", - отметил музыкант.