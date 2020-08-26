Зібров зізнався, чому співав мовою агресора в День Незалежності: це дурниці

Павло Зібров розповів, чому погодився брати участь у попурі на концерті до Дня Незалежності, а також, чому не відмовився співати на мові агресора.

Артист назвав претензії до мови пісень на скандальному концерті дурницями, пише kp.ua. Так, у попурі прозвучало 42 знакових для України пісні. Зібров виконав російськомовні "Все буде добре" Вєрки Сердючки і "Ніно" Олега Винника.

" Прекрасна організація, все було сучасно і креативно, - вважає Павло Зібров. - Мені багато писали: чому співали мовою агресора? (сміється). Але мова тут не при чому, це дурниці. Тоді і німецькою не можна співати, адже німці ж на нас нападали. Не можна так говорити про мову будь-якого народу", - сміється артист.

Він зазначив, що в концерті були пісні лише українських артистів. І музиканти співали українською, російською та татарською (пісня Джамали "1944", яку виконала Юлія Саніна)

"Коли мені запропонували взяти участь у проекті, моєю єдиною умовою було те, щоб пісні, які я виконаю, були відомими в Україні. Сердючка - це ж народна улюблениця, а Винник - зірка номер один. Можливо, багато хто хотів, щоб звучали патріотичні пісні, але мені, здається, оспівувати любов, красу - це теж патріотизм. Були знакові пісні, такі як "Червона рута", "Там, де мі е", - додав Він.

Попурі на День Незалежності (відео: YouTube/ТСН)

Раніше ми писали, що навколо концерту до Дня Незалежності новий скандал. Причина - синьо-жовта сцена.

Також повідомлялося, що "Бумбокс" і "Океан Ельзи" заявили, що їхні пісні на Дні Незалежності використовували без дозволу.