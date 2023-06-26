Собрался с концертами в Россию. Мировая звезда вляпался в громкий скандал из-за своего заявления

Что известно о скандальном заявлении

Райан убежден, что в России всегда жили замечательные люди, поэтому он после завершения военной агрессии РФ готов ехать с концертами к ним.

"Мы надеемся, что когда весь этот хаос утихнет, мы сможем сыграть концерт для россиян снова - мы были вынуждены отменить наши последние несколько концертов в прошлом году. Люди там всегда были замечательными, политика и война - это плохо", - заявил Райан.

На слова артиста сразу отреагировали многие подписчики. За его позицию певца начали "травить", поэтому он удалил скандальный пост.

Много пользователей соцсети писали, что Россия напала на Украину, убивает невинных людей и обстреливает украинские города. А многие россияне поддерживают такую политику Кремля и все эти зверства.

Пост артиста в Twitter (фото из соцсетей)

При этом сам артист пожаловался, что в Twitter его захейтили за пророссийские высказывания. Но подчеркнул, что он не зависит от чужих мнений, поэтому сделает так, как считает нужным.

"Причина, почему я ушел из Twitter много лет назад... Независимо от вашего мнения или утверждения - половина людей ненавидит это, половина любит это. До свидания", - прокомментировал Райан.

Пост Райана после волны хейта (фото из соцсетей)

Добавим, что в прошлом году группа OneRepublic поддержала Украину. Артисты отменили запланированный в РФ концерт, а еще во время своего выступления в Торонто участники группы развернули украинскрй прапор, чтобы показать свою поддержку нашему народу.