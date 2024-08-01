Собрать урожай и подготовить растения к зиме: какие дела нужно сделать на огороде и в саду в августе

Конец лета - самое важное время для подготовки урожая. Кроме этого, августовские работы достаточно разнообразны - некоторые растения еще можно посадить, а некоторые уже нужно собирать и готовить участок к зиме.
О том, что нужно сделать в саду и огороде в августе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Работы на огороде в августе предполагают начало сбора урожая и подготовку к зимним месяцам. Однако некоторые овощи еще можно посеять.
Собрать урожай
Зависимо от того, как быстро созревают плоды, их необходимо понемногу собирать. Среди овощей, приносящих в августе урожай, следующие:
Кроме этого, продолжают собирать картофель, а также морковь и ранний сорт свеклы.
Посадить быстроспелые овощи
В августе еще можно успеть посадить быстроспелые культуры, в частности:
Кроме этого, советуют обновить популяцию земляники и клубники, высадив новые растения. Также можно посадить кочанный цикорий и зимний эндивий.
Уничтожить вредителей
При сборе урожая необходимо осматривать растения на наличие вредителей и уничтожать их биопрепаратами, чтобы не повредить плоды поздних сортов.
Внести удобрения
Для подкормки растений в огороде советуют вносить органические удобрения. В то же время, делать это нужно не чаще, чем раз в 2 недели, иначе вместо плодов будет расти зелень.
Защитить плоды от перепада температур
В августе ночная температура может становиться слишком низкой, в то же время днем продолжается жара. Поэтому чтобы перепад температур не был резким, советуют накрывать грядки агроволокном.
Посеять сидераты
Для того чтобы обогатить почву и предотвратить распространение растительных болезней на будущий урожай, овощную культуру на определенном участке нужно менять.
Лучшее время для этого - август. Среди растений, улучшающих состояние грядок к следующему сезону - фацелия и люпин. Впрочем, эти растения нужно скосить в конце лета.
Сад в августе необходимо начать подготовить к прохладным осенним и зимним месяцам. К тому же в августе созревают многие фрукты.
Собрать урожай
В августе созревают разнообразные фрукты. Собрать урожай нужно из следующих:
К тому же в августе можно собрать разнообразные травы для чая, например иссоп, мелиссу или мяту.
Также можно сохранить семена привлекательных однолетних или многолетних цветов, чтобы посеять их в следующем году.
Обрезать деревья и кустарники
Чтобы снизить риск растительных болезней, необходимо провести санитарную обрезку. Для этого на плодовых деревьях и ягодных кустах нужно срезать больные и старые побеги, а также поломанные или усохшие. К тому же нужно собрать все гнилые или мумифицированные плоды.
Подкормить ягодные растения и плодовые деревья
Важно подготовить плодовые деревья к зиме, ведь после урожая плодовые деревья тратят много питательных веществ. Именно поэтому рекомендуют подкормить яблони, абрикосы, груши и сливы.
Однако не советуют использовать азотные удобрения в августе - это может спровоцировать рост побегов, которые вымерзнут, ведь не успеют вызреть.
Рекомендуют выбирать удобрения, которые увеличивают устойчивость растений к холоду и стимулируют корневую систему расти - как, например, фосфорно-калийные удобрения.
Для подкормки взрослых деревьев рекомендуют рассыпать вокруг ствола 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия.
Удобряя молодые саженцы, количество удобрений можно вдвое уменьшить. После внесения удобрений растения надо обильно полить.
Для того чтобы ягодные кустарники хорошо плодоносили, их советуют прикормить "аммофоской", растворив 2 ст. л. в 10 л воды и добавив стакан древесной золы. На один куст нужно 1 л раствора. Впрочем, из-за того что эти удобрения содержат азот, их нужно вносить не позднее 10 августа.
Обработать растения от вредителей
В саду также следует профилактическую обработку от растительных болезней и вредителей. Чтобы не повредить плоды, следует использовать неагрессивные средства, а именно биопрепараты.
Подготовить участок для саженцев
Для того чтобы подготовить участок к посадке будущих деревьев, в августе следует выбрать место и внести удобрения. Это поможет улучшить почву до момента посадки саженцев.
Пересадить многолетние растения
Последний месяц лета - отличный период для пересадки многолетних растений на новые места. За это время они успеют укорениться до холода.
Подкормить осенние цветы
Осенние цветы, например гладиолусы, хризантемы и георгины, нуждаются в хороших в период бутонизации. Для подкормки советуют развести 1 ст. л. сульфата калия и 2 ст. л. суперфосфата в 10 л воды. На 1 кв. м. нужно одно ведро такого раствора.
Важно вносить удобрения до второй половины августа, иначе клубни будут плохо храниться зимой.
Подвязать деревья и кустарники к опорам
В начале осени вес веток может увеличиваться, поэтому высокие кустарники нужно подвязать к опорам. То же нужно сделать с деревьями.
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При написании материала использовались следующие источники: Світ Рослин, Agromarket, Зелена садиба.