Собрать урожай и подготовить растения к зиме: какие дела нужно сделать на огороде и в саду в августе

Что делать на огороде в августе

Работы на огороде в августе предполагают начало сбора урожая и подготовку к зимним месяцам. Однако некоторые овощи еще можно посеять.

Собрать урожай

Зависимо от того, как быстро созревают плоды, их необходимо понемногу собирать. Среди овощей, приносящих в августе урожай, следующие:

огурцы - это овощ дает обильный урожай, так что их надо собирать каждые 1-2 дня;

капуста ранняя - кольраби, брокколи и цветная капуста;

лук и чеснок - если их стебли (пера) уже подсохшие, плоды необходимо собрать;

арбузы и дыни - их собирают в конце месяца в соответствии с тем, как плоды отделяются от плодоножки.

Кроме этого, продолжают собирать картофель, а также морковь и ранний сорт свеклы.

Посадить быстроспелые овощи

В августе еще можно успеть посадить быстроспелые культуры, в частности:

дайкон и редис - их сеют в начале августа;

шпинат, салат и укроп - можно сеять вплоть до середины августа.

Кроме этого, советуют обновить популяцию земляники и клубники, высадив новые растения. Также можно посадить кочанный цикорий и зимний эндивий.

Уничтожить вредителей

При сборе урожая необходимо осматривать растения на наличие вредителей и уничтожать их биопрепаратами, чтобы не повредить плоды поздних сортов.

Внести удобрения

Для подкормки растений в огороде советуют вносить органические удобрения. В то же время, делать это нужно не чаще, чем раз в 2 недели, иначе вместо плодов будет расти зелень.

Защитить плоды от перепада температур

В августе ночная температура может становиться слишком низкой, в то же время днем продолжается жара. Поэтому чтобы перепад температур не был резким, советуют накрывать грядки агроволокном.

Посеять сидераты

Для того чтобы обогатить почву и предотвратить распространение растительных болезней на будущий урожай, овощную культуру на определенном участке нужно менять.

Лучшее время для этого - август. Среди растений, улучшающих состояние грядок к следующему сезону - фацелия и люпин. Впрочем, эти растения нужно скосить в конце лета.

Что делать в саду августе

Сад в августе необходимо начать подготовить к прохладным осенним и зимним месяцам. К тому же в августе созревают многие фрукты.

Собрать урожай

В августе созревают разнообразные фрукты. Собрать урожай нужно из следующих:

яблоки и груши - уборку начинают в начале месяца, сначала собирая падающие;

сливы ранние - из них советуют делать варенье и джемы;

виноград - эти плоды нужно собирать в конце августа.

К тому же в августе можно собрать разнообразные травы для чая, например иссоп, мелиссу или мяту.

Также можно сохранить семена привлекательных однолетних или многолетних цветов, чтобы посеять их в следующем году.

Обрезать деревья и кустарники

Чтобы снизить риск растительных болезней, необходимо провести санитарную обрезку. Для этого на плодовых деревьях и ягодных кустах нужно срезать больные и старые побеги, а также поломанные или усохшие. К тому же нужно собрать все гнилые или мумифицированные плоды.

Подкормить ягодные растения и плодовые деревья

Важно подготовить плодовые деревья к зиме, ведь после урожая плодовые деревья тратят много питательных веществ. Именно поэтому рекомендуют подкормить яблони, абрикосы, груши и сливы.

Однако не советуют использовать азотные удобрения в августе - это может спровоцировать рост побегов, которые вымерзнут, ведь не успеют вызреть.

Рекомендуют выбирать удобрения, которые увеличивают устойчивость растений к холоду и стимулируют корневую систему расти - как, например, фосфорно-калийные удобрения.

Для подкормки взрослых деревьев рекомендуют рассыпать вокруг ствола 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия.

Удобряя молодые саженцы, количество удобрений можно вдвое уменьшить. После внесения удобрений растения надо обильно полить.

Для того чтобы ягодные кустарники хорошо плодоносили, их советуют прикормить "аммофоской", растворив 2 ст. л. в 10 л воды и добавив стакан древесной золы. На один куст нужно 1 л раствора. Впрочем, из-за того что эти удобрения содержат азот, их нужно вносить не позднее 10 августа.

Обработать растения от вредителей

В саду также следует профилактическую обработку от растительных болезней и вредителей. Чтобы не повредить плоды, следует использовать неагрессивные средства, а именно биопрепараты.

Подготовить участок для саженцев

Для того чтобы подготовить участок к посадке будущих деревьев, в августе следует выбрать место и внести удобрения. Это поможет улучшить почву до момента посадки саженцев.

Пересадить многолетние растения

Последний месяц лета - отличный период для пересадки многолетних растений на новые места. За это время они успеют укорениться до холода.

Подкормить осенние цветы

Осенние цветы, например гладиолусы, хризантемы и георгины, нуждаются в хороших в период бутонизации. Для подкормки советуют развести 1 ст. л. сульфата калия и 2 ст. л. суперфосфата в 10 л воды. На 1 кв. м. нужно одно ведро такого раствора.

Важно вносить удобрения до второй половины августа, иначе клубни будут плохо храниться зимой.

Подвязать деревья и кустарники к опорам

В начале осени вес веток может увеличиваться, поэтому высокие кустарники нужно подвязать к опорам. То же нужно сделать с деревьями.