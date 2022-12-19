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С оружием и под снегом: появились фото с учений украинских военных в Северной Англии

Военные ВСУ учатся в Северной Англии (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

На днях в социальных сетях появились фотографии учений украинских военных в Северной Англии. Ребята тренируются в полевых условиях, несмотря на снег и холод вокруг.

Об этом сообщают на странице Министерства обороны Соединенного Королевства в Twitter.

Как тренируются ВСУ

В настоящее время некоторые украинские защитники проходят военную учебу в Северной Англии. Известно, что их готовят к боевым действиям именно на передовой.

"Украинские новобранцы, участвующие в обучающей программе под руководством Великобритании, в начале этой недели тренировались в заснеженной Северной Англии, готовя их к боевым действиям на передовой", - говорится в сообщении.

ВСУ на обучение в Англии (фото: twitter.com/DefenceHQ)

Красноречивым есть фото рюкзака военного, на котором видна надпись: "Так как один Бог на небе, так и одна Украина на земле".

Очевидно, наши ребята знают, для чего учатся и скоро покажут россиянам, где раки зимуют.

ВСУ на обучение в Англии (фото: twitter.com/DefenceHQ)

Раньше мы рассказывали историю военного и его бабушки, встречавшей внука на коленях в Херсоне.

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