"Со мной не все окей": Alyona Alyona назвала важную причину своей творческой паузы

Известная украинская реперша Аlyona Аlyona заявила, что идет со сцены и делает паузу в своем творчестве. Как оказалось, она хочет уделить внимание своему здоровью.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram реперки.
Недавно реперша Аlyona Аlyona сообщила, что готовится к творческой паузе. После такой новости фаны стали волноваться о состоянии артистки.
По словам звезды, ориентировочно пауза продлится 3 месяца. Как признается сама реперка, большую часть времени в паузе она хочет уделить здоровью, личной перезагрузке и минимизировать социальные сети в этот период.
Также Аlyona Аlyona намекнула, что в паузе будет место для творчества и, возможно, скоро фаны услышат много новых хитов.
В частности, реперка планирует пройти "большой чекап здоровья", ведь она откладывала уже это 20 месяцев.
"Я благодарю всех вас за то, что мне перед вами не стыдно признаваться в том, что со мной не все окей, что я нуждаюсь в каких-то перерывах или паузах, что я прохожу этап перемен в своей жизни, что я хочу потратить время на творчество, что-то взять из того, что я пережила и превратить в новые треки и так далее. Вы классные, и это для меня очень важно", - добавила alyona.
После новости реперки под видео появилось много комментариев фанатов. В частности, они пишут, что звезда делает все верно, ведь здоровье на первом месте.
Ранее мы сообщали, что Аlyona Аlyona впервые назвала имя своего любимого.
Также реперша рассказывала, как за лето смогла похудеть на 20 кг.