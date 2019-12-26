Жванецький знявся у фільмі про Одесу: там багато фанатів "руского міра"

Народний артист України Михайло Жванецький знявся у фільмі "Одеський пароплав". Все б нічого, але ця картина знята за замовленням пропагандистського телеканалу "Росія 1", а головні ролі в ній виконують фанати "руского міра" Федір Добронравов і Михайло Пореченков, що стріляв в українських військових на Донбасі.

Більш того, більшість сцен фільму зняті в анексованому Криму - на Приморському бульварі Севастополя і у Євпаторії.

Михайло Пореченков у фільмі "Одеський пароплав" (фото: kino-teatr.ru)

До слова, крім пропагандистів і українофобів у стрічці знялися також і актори, які підтримують Україну в боротьбі з російським агресором: Сергій Гармаш, Михайло Єфремов, Чулпан Хаматова, Сергій Маковецький та інші. За даними Styler, ці люди не їздили на анексований півострів, а працювали над своїми ролями на "Мосфільмі"

Відзначимо, що Михайло Жванецький зіграв у цьому фільмі самого себе.

"Це вийшло набагато грандіозніше, ніж я очікував. Ну, я думав, буває, я ж бачив зйомки для телебачення: там 2-3 людини і що стоїть, і хтось з мікрофоном питання задає. А тут на знімальному майданчику - життя, і я став грати! Пройдіть сюди, зупиніться, повертайте наліво... Так що я втягнувся. Ну а як же? Я граю роль автора!" - поділився враженнями від зйомок в російському кіно український письменник.

Фільм "Одеський пароплав" побудований на мініатюрах українського сатирика, серед яких, наприклад, "Два яблука", "Збори на лікеро-горілчаному заводі" та інших (всього - 13 мініатюр). Всі дії відбуваються в 1975 році. Прем'єра картини відбудеться 1 січня 2020 року.

Кадр з фільму "Одеський пароплав" (фото: kino-teatr.ru)

Нагадаємо, що в лютому 2019 року президент Росії Володимир Путін вручив Жванецьким орден "За послуги перед Вітчизною" ІІІ ступеня.