Жевательная резинка или мятная конфета? Вот чем лучше освежать дыхание

Что полезнее для полости рта

Стоматолог Мэтью Мессина рассказал, что жевательная резинка может быть лучшим выбором для здоровья полости рта, чем мятные конфеты. Она может стимулировать слюну и смывать ее вокруг зубов, что помогает бороться с воздействием кислоты на зубную эмаль.

Однако, важно выбирать жвачку без сахара.

Зубы покрыты твердой минеральной внешней оболочкой, которая называется эмалью. Когда мы едим сладкую пищу, то бактерии, которые естественным образом присутствуют во рту, расщепляют пищу. Как побочный продукт этого процесса, бактерии вырабатывают кислоту, которая растворяет зубную эмаль, что ослабляет ее и вызывает кариес.

Поэтому жевание чего-либо, в частности жвачки, помогает нейтрализовать эту кислоту, вырабатывая больше слюны. Но если это сахарная жевательная резинка, то она будет только вредить.

Стоит выбирать резинки без сахара, имеющие знак приемлемости ADA. Эти продукты будут содержать такие ингредиенты, как ксилит, сорбит, маннит и аспартам.

Резинка без сахара не заменяет ухода за полостью рта, который включает чистку зубов дважды в день пастой, содержащей фтор и использование зубной нити.

Чем вредны мятные конфеты

Другая проблема с мятными конфетами заключается в том, что по своей природе они остаются во рту некоторое время.

Мятные конфеты обычно содержат большое количество сахара, что может привести к резкому повышению уровня глюкозы в крови, что вредит здоровью зубов, способствует развитию кариеса, а также может увеличить риск ожирения и диабета.

Некоторые конфеты содержат искусственные добавки, которые могут быть вредными для организма. Люди могут быть чувствительными к ним, что вызывает аллергические реакции или неприятные симптомы.

К тому же употребление большого количества мятных конфет может вызвать проблемы с пищеварением, такие как вздутие живота, метеоризм или изжога, поскольку мята может влиять на желудочно-кишечный тракт.

Поскольку мятные конфеты содержат большое количество сахара и калорий, их частое употребление может привести к набору лишнего веса, если не контролировать количество потребляемых калорий.

Что лучше выбирать

Если вы выбираете между жвачкой и мятными конфетами, следует остановить свой выбор на жвачке без сахара.

Жевание жвачки может быть полезным для здоровья полости рта, а также для людей, которые стремятся контролировать свой вес.

Конфеты рассасываются долго, что дает больше времени сахару действовать на зубы. Резинку обычно жуют 10-20 минут и выбрасывают.