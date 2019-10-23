Моторошне видовище: в мережі показали фото нічного Донецька

Окупований Донецьк (flickr.com.osce_smmu)

В мережі опублікували фотографії пустельного Донецька перед комендантською годиною

У мережі показали фотографії окупованого Донецка вночі. Знімки зроблені перед настанням у місті комендантської години. Фотографії опублікував в соцмережі місцевий житель Ігор Полтавець. Дивлячись на них, неможливо не побачити, наскільки безлюдний місто, у ньому практично немає життя.

"Ігор Полтавець побував в районі ж/д вокзалу, показав ТРЦ "Донецьк сіті", пройшов поблизу стадіону "Донбас Арена". Далі він показав район Критого ринку, "ДонМака", площі Леніна, і головну вулицю міста – Артема", - написали під знімками.

Донецьк перед комендантською годиною (Facebook)

В основному по місту в цей час їздить мало транспорту – як громадського, так і автомобілів, рідко можна зустріти перехожого. Вулиці, навіть у центрі, висвітлено погано.

Донеччанин побував і на бульварі Пушкіна. Тут відзначається пожвавлення, узбіччя біля розважальних закладів запаркованы машинами.

Донецьк вночі (Facebook)