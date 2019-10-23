Жуткое зрелище: в сети показали фото ночного Донецка

Оккупированный Донецк (flickr.com.osce_smmu)

В сети опубликовали фотографии пустынного Донецка перед комендантским часом

В сети показали фотографии оккупированного Донецка ночью. Снимки сделаны перед наступлением в городе комендантского часа. Фотографии опубликовал в соцсети местный житель Игорь Полтавец. Глядя на них, невозможно не увидеть, насколько пустынен город, в нем практически нет жизни.

"Игорь Полтавец побывал в районе ж/д вокзала, показал ТРЦ "Донецк сити", прошел вблизи стадиона "Донбасс Арена". Далее он показал район Крытого рынка, "ДонМака", площади Ленина, и главную улицу города – Артема", - написали под снимками.

Донецк перед комендантским часом (Facebook)

В основном по городу в это время ездит мало транспорта – как общественного, так и автомобилей, редко можно встретить прохожего. Улицы, даже в центре, освещены плохо.

Дончанин побывал и на бульваре Пушкина. Здесь отмечается оживление, обочины у развлекательных заведений запаркованы машинами.

Донецк ночью (Facebook)