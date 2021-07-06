Моторошна знахідка: під Тернополем жінка знайшла в городі скелети часів війни

У Тернопільській області жінка вирішила поставити новий паркан і виявила у власному городі чотири скелети часів Другої світової війни.

Інцидент стався в селі Великі Гаї Тернопільської області. Місцева мешканка запросила майстра для облаштування нової огорожі у своєму домоволодінні. Майстер почав копати траншею на глибину в 1 метр 20 см і натрапив на людські останки. Він розкопав ще трохи землі та виявив кілька людських скелетів.

Господиня домоволодіння негайно зателефонувала на гарячу лінію поліції "102" і повідомила про моторошну знахідку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Знахідку оглянули експерти, і продовжили розкопки. Було знайдено 4 людські скелети, а також ґудзики з офіцерської форми німецьких солдатів часів Другої світової війни. Швидше за все кістки належать німецьким військовим.

Жителі села згадали, що старожили розповідали про те, що на території даного села дійсно були поховання німецьких солдатів під час війни.

Фрагменти тіл були витягнуті з землі та направлені на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Проводиться перевірка і з'ясування всіх обставин.

Жінка знайшла скелети німецьких солдатів у своєму городі (Фото: Національна поліція)