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Жуткая находка: под Тернополем женщина нашла в огороде скелеты времен войны

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Тернопольская область, Вторник 06 июля 2021 14:31
Жуткая находка: под Тернополем женщина нашла в огороде скелеты времен войны Под Тернополем женщина нашла скелеты немецких военных (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Тернопольской области женщина решила поставить новый забор и обнаружила в собственном огороде четыре скелета времен Второй Мировой войны.

Детали жуткой находки рассказали в пресс-службе Национальной полиции Тернопольской области.

Инцидент произошел в селе Великие Гаи Тернопольской области. Местная жительница пригласила мастера для обустройства нового ограждения в своем домовладении. Мастер начал копать траншею на глубину в 1 метр 20 см. И наткнулся на человеческие останки. Он раскопал еще немного земли и обнаружил несколько человеческих скелетов.

Хозяйка домовладения немедленно позвонила на горячую линию полиции "102" и сообщила о жуткой находке. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Находку осмотрели эксперты, и продолжили раскопки. Было найдено 4 человеческих скелета, а также пуговицы с офицерской формы немецких солдат времен Второй Мировой войны. Скорее всего кости принадлежат немецким военным.

Жители села вспомнили, что старожилы рассказывали о том, что на территории данного села действительно были захоронения немецких солдат во время войны.

Фрагменты тел были извлечены из земли и направлены на экспертизу в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Проводится проверка и выяснение всех обстоятельств.

Жуткая находка: под Тернополем женщина нашла в огороде скелеты времен войныЖуткая находка: под Тернополем женщина нашла в огороде скелеты времен войныЖуткая находка: под Тернополем женщина нашла в огороде скелеты времен войныЖенщина нашла скелеты немецких солдат в своем огороде (Фото: Национальная полиция)

Напомним, ранее мы писали о том, что археологи нашли уникальные подводные артефакты, которым 9 тысяч лет.

А также рассказывали о том, что под Луганском в кургане нашли захоронения загадочного племени с удлиненными головами.

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