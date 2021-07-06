Жуткая находка: под Тернополем женщина нашла в огороде скелеты времен войны
В Тернопольской области женщина решила поставить новый забор и обнаружила в собственном огороде четыре скелета времен Второй Мировой войны.
Детали жуткой находки рассказали в пресс-службе Национальной полиции Тернопольской области.
Инцидент произошел в селе Великие Гаи Тернопольской области. Местная жительница пригласила мастера для обустройства нового ограждения в своем домовладении. Мастер начал копать траншею на глубину в 1 метр 20 см. И наткнулся на человеческие останки. Он раскопал еще немного земли и обнаружил несколько человеческих скелетов.
Хозяйка домовладения немедленно позвонила на горячую линию полиции "102" и сообщила о жуткой находке. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Находку осмотрели эксперты, и продолжили раскопки. Было найдено 4 человеческих скелета, а также пуговицы с офицерской формы немецких солдат времен Второй Мировой войны. Скорее всего кости принадлежат немецким военным.
Жители села вспомнили, что старожилы рассказывали о том, что на территории данного села действительно были захоронения немецких солдат во время войны.
Фрагменты тел были извлечены из земли и направлены на экспертизу в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Проводится проверка и выяснение всех обстоятельств.
Женщина нашла скелеты немецких солдат в своем огороде (Фото: Национальная полиция)
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