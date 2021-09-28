Моторошна аварія з маршруткою під Миколаєвом: водій по трасі "летів"

У Миколаївській області сталося смертельна ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса і двох вантажівок. Чотири людини загинули, ще 7 осіб з травмами різного ступеня тяжкості опинилися в лікарні.

ДТП сталося недалеко від села Широке Миколаївської області. Мікроавтобус не розминувся на трасі з двома вантажівками КАМАЗ. У мікроавтобусі знаходилися люди, які поверталися додому після збирання врожаю. Спочатку маршрутка влетіла у зустрічну вантажівку і відлетіла на узбіччя, де зіткнулася з причепом другої вантажівки.

Загинули чотири людини та багато постраждалих

Аварія виявилася смертельною для чотирьох осіб, один з них-15-річний підліток і водій мікроавтобуса. Ще 7 осіб госпіталізовано, четверо - у важкому стані.

"В одного пацієнта травма щелепно-лицьової зони, у другого пацієнта струс головного мозку, у двох пацієнтів перелом кісток гомілок, в одного струс головного мозку і забій плечового суглоба. Ще один зі струсом головного мозку", - розповів головний лікар лікарні Олександр Дем'янов.

Двох людей з лікарні вже відпустили, ще четверо - під наглядом лікарів.

Фото: npu.gov.ua

Що розповіли пасажири про аварію

За словами постраждалих, на маршрутці поверталися додому після збирання врожаю на полях. Там вони збирали овочі. Транспорт з водієм надав роботодавець. Зазвичай водій у мікроавтобусі був один. Але того вечора приїхав інший водій і він дуже поспішав додому.

"Він "летів" дуже швидко, він їхав дуже швидко. Дружина дзвонила йому ще на поле, треба було додому їхати й він так...", - розповіла постраждала жінка на ім'я Світлана.

У поліції з'ясовують всі обставини аварії, встановлюють приблизну швидкість, з якою рухався мікроавтобус по трасі.