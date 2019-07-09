Журналісти з'ясували, за скільки продаються народні депутати (відео)

Депутати Верховної Ради восьмого скликання напередодні позачергових парламентських виборів ведуть запеклі бої за потрапляння в Раду наступного скликання. Адже крім солідної депутатської зарплати статус народного обранця дає чимало інших переваг. Як збагачуються нардепи, йдеться у сюжеті програми "Гроші".

Журналісти розповіли про такі шляхи збагачення народних депутатів, як просування своїх людей куди треба, влаштування рейдерського захоплення певного об'єкта, "вимивання" грошей з державних підприємств, продаж голосів і депутатських запитів.

Зарплата депутата становить майже півмільйона гривень на рік, що для більшості українців чималі статки. Однак для народних обранців - це копійки.

За словами екс-нардепа Єгора Фірсова, одним із способів розбагатіти є пристроїти свою людину на державне підприємство або ж на посаду директора. Таким чином з держпідприємства вимиваються гроші.

Ще одним способом збагачення є продаж свого голосу за підтримку певного законопроекту. Михайло Чаплига, політичний консультант, розповів, що депутата можна купити для підтримки або непідтримки закону.

"Збилися в зграю, і головний по зграї говорить, як треба натискати кнопочки. Вони мовчки їх натискають", - розповідає експерт.

Як збагачуються народні депутати у Верховній Раді (фото: РБК-Україна)

Крім того, в Раді дуже поширений так званий "бізнес на запитах". Наприклад, депутатський запит можна направити в ГПУ з вимогою покарати злочинця, який за фактом може бути конкурентом замовника по бізнесу. Або ж до Кабміну з проханням виділити гроші. Відзначимо, що всі органи зобов'язані дати відповідь на запит в чіткий термін до 15 днів.

"Якщо депутат ніколи, жодним чином не працював з галуззю, а його депутатські запити в різних галузях... Як правило, це стосується якихось незрозумілих приватних осіб. Тут я б говорив про певну корупційну схему", - стверджує екс-нардеп Єгор Фірсов.

Крім письмових запитів, в арсеналі у нардепів ще є усні звернення, які роблять депутати з трибуни. Наприклад, це може бути тиск на якогось підприємця.

За даними ряду експертів і самих депутатів, депутатське звернення коштує від 3 тисяч доларів, запит і виступ з трибуни 5 тисяч, а голосування за законопроект коштує від 10 до 100 тисяч доларів.

Як збагачуються народні депутати у Верховній Раді (фото: РБК-Україна)

Журналісти, як приклад, наводять Василя Яніцького, одного із рекордсменів. Він зробив 478 запитів і 13 виступів. Нардеп стверджує, що його статки різко зросли не завдяки депутатським запитам, а котедж більш ніж за 300 тисяч доларів побудувала дружина.

А Михайло Головко, нардеп від Тернопільщини направив майже півтисячі депутатських запитів. Зокрема нардеп засвітився, коли захищав від санкціонованого обшуку офіс земельного магната Івана Гути, який згодом зник з державними мільйонами. Тоді Головко повісив на дверях офісу Гути папірець з написом "депутатська приймальня" і виніс звідти пакети з документами, які могли б довести аферу Гути.

В даний час у Головка, який зайшов в Раду з нулями в декларації, офіційно 33 тисячі доларів заощаджень, а у його дружини, що сидить у декреті з трьома дітьми, 22 тисячі. Однак, це офіційно.

На його батьківщині ходять чутки, що нардеп придбав у Тернополі цілий ринок і ресторан. А також кажуть, що він володіє маєтком під Києвом і квартирою в столиці.

Як збагачуються народні депутати у Верховній Раді (відео: YouTube/Гроші)

Нагадаємо, нещодавно один з кандидатів в народні депутати оскандалився заявою з обіцянкою привезти в Ізмаїл Ілона Маска і Арнольда Шварценеггера.

А також повідомляли про те, що в Обухові Київської області школярок змусили стрибати і скандувати гасла у підтримку скандального нардепа Ігоря Мосійчука.