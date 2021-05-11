Журналісти показали будинок Саакашвілі під Києвом: 18 соток та відомі сусіди

Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі купив собі особняк під Києвом, в селищі Лісники. Житло знаходиться на 23 кілометрі Новообухівської траси.

Про це повідомили журналісти "Викриття" , які і зняли будинок Саакашвілі на відео.

Будинок колишнього президента Грузії оформлений в стилі хай-тек, але досі добудовується. Біля воріт можна постійно спостерігати мішки будівельного сміття.

До речі, сусідами Саакашвілі є співачка Руслана Лижичко і генпрокурор Ірина Венедиктова.

Також наголошується, що політик скуповує і сусідні ділянки, мабуть, планує розширюватися. Зараз у його розпорядженні 18 соток землі вартістю один мільйон гривень.

У Саакашвілі в розпорядженні 18 соток землі (скріншот)

Відомо, що в Лісниках кілька ділянок оформлені на маму Міхеїла, інші ділянки на нього самого, про що свідчить інформація із земельного кадастру.

Біля центрального входу на територію особняка Саакашвілі майорять прапори Грузії, України та Євросоюзу. За інформацією журналістів на відео, він ще облаштовує свій двір зеленою галявиною, зоною відпочинку та альтанкою у вигляді українського традиційного будиночка з солом'яним дахом.

Також на території будинку помічений басейн з величезним парканом. Мабуть, політик не хоче, щоб сусіди спостерігали за ним.

Саакашвілі звів будинок у Лісниках