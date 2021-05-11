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Журналисты показали дом Саакашвили под Киевом: 18 соток и известные соседи

Новина українською → Вторник 11 мая 2021 14:54
Журналисты показали дом Саакашвили под Киевом: 18 соток и известные соседи Дом Саакашвили под Киевом показали на видео (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили купил себе особняк под Киевом, в поселке Лесники. Жилье находится на 23 километре Новообуховской трассы.

Об этом сообщили журналисты "Викриття", которые и сняли дом Саакашвили на видео.

Дом бывшего президента Грузии оформлен в стиле хай-тек, но до сих пор достраивается. Возле ворот можно постоянно наблюдать мешки строительного мусора.

Кстати, соседями Саакашвили являются певица Руслана Лыжичко и генпрокурор Ирина Венедиктова.

Также отмечается, что политик скупает и соседние участки, видимо, планирует расширяться. Сейчас в его распоряжении 18 соток земли стоимостью один миллион гривен.

Журналисты показали дом Саакашвили под Киевом: 18 соток и известные соседи

Журналисты показали дом Саакашвили под Киевом: 18 соток и известные соседиУ Саакашвили в распоряжении 18 соток земли (Скриншот)

Известно, что в Лесниках несколько участков оформлены на маму Михеила, другие участки на него самого, о чем свидетельствует информация из земельного кадастра.

У центрального входа на территорию особняка Саакашвили развеваются флаги Грузии, Украины и Евросоюза. По информации журналистов на видео, он еще обустраивает свой двор зеленой лужайкой, зоной отдыха и беседкой в ​​виде украинской традиционного домика с соломенной крышей.

Также на территории дома замечен бассейн с огромным забором. Видимо, политик не хочет, чтобы соседи наблюдали за ним.

Саакашвили возвел дом в Лесниках

Как мы ранее сообщали, Саакашвили принес крысу на эфир и рассказал о коррупции.

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