Журналіст затримав водія, який збив дівчат на переході в Києві (фото)

Винуватець ДТП на Протасовому яру намагався втекти з місця події
У Києві автомобіль збив двох дівчат прямо на пішохідному переході. Інцидент стався на Протасовому Яру в Соломенсом районі столиці. Водій іномарки після скоєння наїзду спробував втекти, але був затриманий відомим журналістом та блогером Сергієм Грішиним - свідком ДТП - який розповів Styler про подію.
Зазначається, що постраждалі дівчата перебувають у важкому стані.
Також журналіст в мережі опублікував фото з місця аварії разом із її винуватцем.
У Києві водій збив двох дівчат і намагався втекти (Фото: facebook.com/grishyn)
Як розповів Грішин, він повертався на своєму авто з акції щодо захисту Протасового яру. Спускаючись дорогою, помітив машину перед собою, яка їхала на великій швидкості. Водій легковика Volkswagen збив двох дівчат, після чого сів за кермо і спробував втекти.
Про силу удару при зіткненні може говорити значна тріщина на лобовому склі "німця".
Порушника затримав небайдужий киянин (Фото: facebook.com/grishyn)
Грішин розвернувся через подвійну суцільну смугу, наздогнав і зупинив порушника, після чого викликав патрульну поліцію і до приїзду правоохоронців тримав водія, який намагався втекти.
"Там намалювалися два якихось його корєша, які почали мені щось розповідати. Я змушений був обмежити рух цього водія для того, щоб він не втік", - розповів Сергій.
Також журналіст уточнив, що постраждалі жодного відношення до акції протесту стосовно Протасового яру не мають.
Постраждалі дівчата у тяжкому стані (Фото: facebook.com/grishyn)
У коментарях користувачі мережі жваво відгукнулися на повідомлення про ДТП і затримання водія-порушника небайдужим очевидцем. Звучать слова подяки Грішину за оперативну реакцію на інцидент, а також зазначається, що ця ділянка дороги на Протасовому яру є дуже небезпечною через відсутність світлофорів.
Скрін коментарів
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