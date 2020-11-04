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Жри і не подавись: популярна київська піцерія потрапила у великий скандал

Київ, Середа 04 листопада 2020 12:59
Жри і не подавись: популярна київська піцерія потрапила у великий скандал
Відома київська піцерія оскандалилася (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Піцерія "Mister Cat Pizza" розіслала нібито від імені закладу образливі СМС-ки

Популярна київська піцерія Mister Cat Pizza потрапила в гучний скандал після того, як клієнтам закладу буквально посипалася розсилка з образливим змістом.

Користувачі мережі стали скрінити і викладати повідомлення з грубими і лайливими пропозиціями від імені піцерії.

Зокрема, там було написано (орфографія і пунктуація оригіналу збережені): "у*бок ты все еще покупаеш у нас? вот ты лошара"; "мы нас*али тебе в пиццу потому что зарплату не платят уже третий месяц жри урод и не подавись".

Жри і не подавись: популярна київська піцерія потрапила у великий скандалЖри і не подавись: популярна київська піцерія потрапила у великий скандал

Піцерія Mister Cat Pizza потрапила в скандал (скріни з соцмереж)

"Розберіться зі своїм персоналом! Ваші особисті стосунки ніяк не повинні впливати на клієнтів і дана комунікація зовсім ненормальна і явно добряче зіпсує репутацію мережі, ми давно у вас нічого не купували і більше взагалі не будемо після такого", - написала в Facebook користувач Ксенія Чопенко

В коментарях припускають, що компанія якимось чином образила IT-шників.

В Mister Cat Pizza одразу ж запевнили, що до лайливої розсилки відношення не мають і в системі стався технічний збій. Заклад вибачився за повідомлення в соціальній мережі.

Жри і не подавись: популярна київська піцерія потрапила у великий скандал

У піцерії вибачилися за образливу розсилку (скріншот)

Нагадаємо, що не так давно піцерія в Рівному попала в гучний скандал через рекламний ролик, який був оформлений, як фільм для дорослих за участю блондинки і п'ятьох темношкірих хлопців.

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