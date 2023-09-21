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Октябрь раскрасит мир в яркие тона: эти знаки Зодиака ждет удача в середине осени

Успех придет к этим знакам Зодиака в октябре (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на октябрь 2023 года обещает большинству представителей зодиакального созвездия яркий и насыщенный месяц. Середина осени окрасит жизнь в яркие тона и принесет удачу.

Кого из знаков Зодиака ждет удача в октябре, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Joy-pup.

Телец

Деньги в середине осени к Тельцам будут приходить легко, но и тратиться они будут также очень легко. Чувствовать себя уверенно и твердо на земле поможет реалистичный взгляд на вещи. Используйте этот период для поездок и командировок, а также для отдыха.

В октябре вас ожидает много контактов с родственниками и близкими друзьями. Обязательно уделите время процедурам по укреплению здоровья.

Рак

Звезды явно будут на стороне Раков в середине осени. Ваши навыки коммуникации помогут улучшить ваше материальное положение. Самым успешным периодом станет последняя декада месяца - вы сможете добиться желаемого.

Будьте осторожнее и не давите при общении с начальством или представителями власти.

Весы

Первая половина октября станет особенно удачной для вашей деловой активности. Ваш авторитет будет расти. Поддержка и покровительство придут сами собой и это позволит реализовать важные проекты.

Во второй половине месяца отложите принятие важных решений. Возможны крупные финансовые траты и неудача в деньгах.

Стрелец

В середине осени Стрельцов ожидает улучшение финансового положения. Возможно, вас ждет прибавка к зарплате или повышение. Ваш авторитет будет расти и постарайтесь использовать этот период для достижения максимального результата.

Во многом вам поможет оригинальность мышления - могут реализоваться даже необычные проекты.

Водолей

В октябре Водолеев ждет много настойчивой и плодотворной работы. На работе будет много обсуждений и подготовка важных документов. Удачной станет деятельность в сфере посредничества в медицине, сфере обслуживания и торговле.

При удачном стечении обстоятельств возможен крупный успех в бизнесе или повышение.

Кстати, ранее мы писали о том, кто из знаков Зодиака станет богаче в середине осени.

А еще рассказывали о том, кому из знаков Зодиака звезды сулят успех в конце сентября.

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