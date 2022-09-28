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Октябрь 2022 года станет сказочным для трех знаков Зодиака: кто избранник судьбы

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Среда 28 сентября 2022 06:30
Октябрь 2022 года станет сказочным для трех знаков Зодиака: кто избранник судьбы Фото: Гороскоп на октябрь 2022 (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на октябрь 2022 года расскажет о трех знаках Зодиака, которым сильно повезет всередине осени.

Об этом пишет SantePlus.

Близнецы

Октябрь для Близнецов будет полон легкой атмосферы и приятной повседневной жизни, потому что в воздухе будет витать романтика. Октябрь также будет месяцем примирения. Вчерашние споры уступят место договоренностям и укреплению связей с друзьями.

Кроме того, атмосфера будет способствовать тому, чтобы дарить и получать любовь, ценить самые простые моменты.

Астрологи уверены, что звезды и планеты обязательно помогут Близнецам улучшить все сферы своей жизни.

Весы

Весам будет везти в амурных делах. Если у Весов есть партнер, то октябрь принесет им хорошую порцию счастья. Вы должны полностью воспользоваться этим счастьем, которое не может длиться долго.

На работе вас будут ждать приятные сюрпризы, которые проявляются благодаря вашему обаянию и харизме.

Астрологи все-таки советуют Весам быть внимательнее, чтобы не ввязаться в беду.

Стрелец

Стрельцы будут наделены уверенностью в своих отношениях. Вам не нужно бояться быть открытыми друг с другом и наслаждаться счастливыми днями.

Ваша профессиональная жизнь может наладиться. В частности, договоренность, которую вы ждали, может наконец-то воплотиться в жизнь.

Продолжайте использовать свою доброжелательность и улыбку, чтобы улучшить отношения с друзьями и коллегами.

Ранее мы писали, что жизнь этих знаков Зодиака может круто перевернуться в ближайшее время.

Также астролог предоставила полный прогноз для всех знаков Зодиака на эту неделю.

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