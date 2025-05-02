Жогло из "Варьятов" рассекретил, как сбросил 54 кг за полгода: фото до и после

Комик рассказал, что из-за большого веса у него начались проблемы со здоровьем.

"Причины похудения. Как-то в интервью меня спрашивали про мое здоровье, и многие акцентировали на том: "Как таким можно ходить? Зачем носить на себе столько всего? Ты скоро в кожу не влезешь". Многие писали и, я надеюсь, искренне переживали. И такие проблемы со здоровьем существовали. Их набралась уже достаточно большое количество", - отметил Жогло.

Он подчеркнул, что из этой ситуации было два варианта выхода.

"Один из них - очень резко самостоятельно взяться за себя и пойти по пути абсолютного изменения своего способа жизни, что в принципе очень сложно", - рассказал Жогло.

Речь идет о режиме, правильном питании и спорте. Кроме того, у актера диабет второго типа, из-за чего ему необходимо придерживаться специальной диеты.

Однако, учитывая занятость комика, он подумал, что очень сложно будет придерживаться этих рекомендаций.

"Я пообщался с женой. Жена настояла на втором варианте. Второй вариант, который предложил мой врач, это пойти на определенный вид операции, они называются бариатрические. И мне "забрали" немного желудка. 80% желудка убрали, осталось 20%", - рассказал Владимир Жогло.

Он также отметил, что сделал операцию 1 декабря 2024 года. Первые две недели комик ел только жидкую пищу. Сейчас он ест все, однако у него есть ограничение.



Владимир Жогло похудел на 54 кг (коллаж: РБК-Украина)

"И сейчас я не могу за один раз употреблять более чем 150 грамм еды. Я ем все, просто в очень маленьких порциях", - подчеркнул он.

На вопрос журналиста, чувствует ли Жолго постоянно голод, он ответил, что нет.

"Мне хватает. Я наедаюсь", - подчеркнул он.

Владимир отметил, что операция очень дорогая, однако у него уже были серьезные проблемы со здоровьем. И если бы он ее не сделал, мог проявиться тромбоз или ишемическая болезнь сердца.

"У меня уже была ситуация по здоровью, когда врач мне сказал: "Я не знаю, сколько еще в таком режиме ты сможешь жить дальше. Я не могу дать тебе какие-то гарантии, это полгода, это пять лет или десять. Может, через две недели ты уже будешь инсулинозависимый. Может, у тебя через полгода проявится тромбоз. Может, через два месяца у тебя будет ишемическая болезнь сердца", - отметил Жогло.

Кто такой Владимир Жогло

Жогло родился в 1988 году в Ровенской области.

В 2009 году принимал участие в юмористическом проекте "Черный Гуцул". Коллектив выступал на открытии большого развлекательного комплекса в Черновцах, где Сергей Притула был ведущим мероприятия. Тогда-то Владимир Жогло и познакомился с ним.

В 2010 году комик присоединился к проекту "Варьяты". Он был задействован и в съемках телеверсии проекта, которая выходила на "Новом канале" начиная с 2016 года.

В 2020 году женился на своей возлюбленной Ирине, которая моложе его не 8 лет. У них родился сын Остап. К сожалению, у мальчика диагностировали аутизм.