Ни разу не ссорились. Под Киевом живет пара, которая 75 лет в браке: фото рекордсменов

Василий и Прасковья Кириченки счастливо прожили в браке 75 лет и 1 месяц. Супруги установили рекорд по совместному проживанию в Украине.
Об этой семье рассказала в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
Василь и Прасковья Кириченко познакомились, когда ей было 14 лет, а ему - 17. Пара поженилась в феврале 1948 года. В тому году невесте было 17 лет, а Василию - 21.
Всю жизнь они прожили в селе Кухари Киевской области. Дети утверждают, что родители за всю свою жизнь ни разу не ссорились, во всяком случае - при них.
"Ну и кто после этого скажет, что любовь не может длиться вечно?" - подписала фото супругов Лана.
Также Ветрова рассказала, что парочка познакомилась на соседней улице, в селе, где они жили.
Василий и Прасковья в молодости (фото: Лана Вєтрова / Facebook)
Василий и Прасковья поженились еще в 1948 году (Лана Ветрова / Facebook)
К сожалению, сохранить подлинники документов регистрации супругам не удалось.
Впрочем, недавно они обновили отметки в паспортах, подтверждающих дату их росписи 22 февраля 1948 года.
А еще они нашли свои фотографии со времен первых свиданий, где на обороте сохранились письма, которые Василий тогда писал любимой.
Напомним, что украинец стал самым сильным человеком Европы.
Кроме того, украинская песня вошла в Книгу рекордов Гиннеса.