Ни разу не ссорились. Под Киевом живет пара, которая 75 лет в браке: фото рекордсменов

Что известно о рекордсменах

Василь и Прасковья Кириченко познакомились, когда ей было 14 лет, а ему - 17. Пара поженилась в феврале 1948 года. В тому году невесте было 17 лет, а Василию - 21.

Всю жизнь они прожили в селе Кухари Киевской области. Дети утверждают, что родители за всю свою жизнь ни разу не ссорились, во всяком случае - при них.

"Ну и кто после этого скажет, что любовь не может длиться вечно?" - подписала фото супругов Лана.

Также Ветрова рассказала, что парочка познакомилась на соседней улице, в селе, где они жили.

Василий и Прасковья в молодости (фото: Лана Вєтрова / Facebook)

Василий и Прасковья поженились еще в 1948 году (Лана Ветрова / Facebook)

К сожалению, сохранить подлинники документов регистрации супругам не удалось.

Впрочем, недавно они обновили отметки в паспортах, подтверждающих дату их росписи 22 февраля 1948 года.

А еще они нашли свои фотографии со времен первых свиданий, где на обороте сохранились письма, которые Василий тогда писал любимой.