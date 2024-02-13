Никаких упражнений и диет: мир захватил новый японский метод похудения

Как Мики Ресуке похудел

Мики Ресуке не только кинозвезда из Японии, но и дает советы по вопросам здоровья и фитнеса, и у него на самом деле есть довольно простой трюк, который поможет вам похудеть.

Поскольку актера мучили спине, он начал регулярно делать для этого упражнения. Они состоят из дыхательных техник, перемещения веса и мышечного напряжения.

Первоначально Ресуке использовал технику дыхания, чтобы избавиться от болей в спине. Это ему посоветовал врач. Но он быстро заметил, что худеет еще и благодаря регулярному дыханию, используя "метод длинного дыхания".

Всего за 50 дней он похудел в общей сложности на 13 килограммов, окружность его талии уменьшилась на двенадцать сантиметров, а процент жира в организме снизился с 25 до 6,6 процента - предположительно, просто благодаря дыханию.

Но это еще не все: актер также утверждает, что его волосы стали гуще, кожа светлее и в целом он выглядит моложе. Техника дыхания как чудо фитнеса и борьбы со старением звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Как работает метод "длинного дыхания"

Встаньте прямо, поставьте одну ногу перед собой, а другую отведите назад, слегка повернув ступню наружу, сохраняя при этом бедра прямыми.

Перенесите весь вес тела на заднюю ногу и слегка отведите верхнюю часть тела назад.

Медленно вдохните в течение примерно трех секунд и поднимите руки над головой, вытянув руки.

Затем энергично выдохните в течение семи секунд, напрягая все мышцы тела, и поднимите руки на высоту плеч.

Теперь этот процесс следует повторять в течение двух-пяти минут.

Упражнение следует выполнять каждый день.

Можно ли похудеть с помощью этой техники

То, что дыхание может влиять на наши эмоции и психику, не ново. Многие исследования уже изучали это явление и пришли к выводу, что поверхностное и учащенное дыхание приводит к усилению стресса. Повышается кровяное давление, могут возникнуть трудности с концентрацией внимания и утомляемость.

Напротив, дыхательные упражнения с глубоким и равномерным дыханием могут способствовать расслаблению. Этот метод также требует, чтобы вы регулярно делали длинные и глубокие вдохи.

Одного дыхания недостаточно

Не доказано, действительно ли работает "метод длительного дыхания".

К сожалению, если вы хотите похудеть в долгосрочной перспективе, одним лишь методом дыхания вы не добьетесь многого. Дыхательные упражнения - отличный способ снять стресс и расслабиться, что также может способствовать успеху в потере веса.

Кроме того, организм снабжается достаточным количеством кислорода, что полезно для мозга и тела. Однако если вы серьезно хотите похудеть, вам не удастся избежать здорового питания и физических упражнений.

Важно: резкое дыхание может вызвать у некоторых людей головокружение. Если вы хотите попробовать этот метод, приближайтесь к нему медленно.